"Какой смысл вакцинироваться? Все равно сижу дома": родители не могут ходить на мероприятия с детьми

"Какой смысл делать прививки? Все равно сижу дома. У меня трое детей, и я не могу никого вакцинировать, потому что им всем до 12 лет! Какая-то дискриминация детей!"- говорит зрительница передачи.

В Латвии в настоящее время нет рекомендаций относительно вакцинации детей от Covid-19, но участвовать в мероприятиях можно только в том случае, если человек получил сертификат, подтверждающий, что он или она переболели, или были вакцинированы против коронавируса. В результате родителям следует искать для своих детей няню, если они хотят пользоваться своими"привилегиями для привитых".

"Как организаторы мероприятий, мы зависим от постановлений Кабинета министров. Зрители должны понимать, что это не правила, придуманные артистами", -

сказал передаче многолетний продюсер Сандис Моховиков, который столкнулся с замешательством родителей по поводу текущей ситуации.

Организаторы мероприятия могут разрешить участие в мероприятии без сертификата Covid-19 - при наличии отрицательного результата теста на Covid-19, но тогда должны быть предоставлены отдельные места, туалетные помещения и вход.