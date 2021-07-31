Фото ⟩ ДТП в центре Таллинна перешло в конфликт с рукоприкладством
Сегодня вечером, 31 июля, в центре Таллинна микроавтобус Renault наехал на пьяного велосипедиста, который затем напал на водителя автомобиля, сообщает Rus.Postimees.
Сегодня вечером, 31 июля, в центре Таллинна микроавтобус Renault наехал на пьяного велосипедиста, который затем напал на водителя автомобиля, сообщает Rus.Postimees.
Около 17:20 полиция получила вызов на улицу Татари, где, по предварительным данным, Renault не остановился перед знаком "Стоп" и сбил велосипедиста, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
После ДТП между сторонами разгорелся конфликт. По информации Postimees, велосипедист напал на водителя Renault с кулаками.
Прибывшая полиция установила у велосипедиста состояние алкогольного опьянения, и отвезла его и водителя в участок для дальнейших действий.
Точные обстоятельства случившегося выясняются.