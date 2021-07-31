Вс, 1.08.2021
Какой смысл делать прививки? Все равно сижу дома. У меня трое детей, и я не могу никого вакцинировать, потому что им всем до 12 лет! Какая-то дискриминация детей! Зрительница передачи Bez tabu
Зрительница передачи Bez tabu

Фото ⟩ ДТП в центре Таллинна перешло в конфликт с рукоприкладством

Сегодня вечером, 31 июля, в центре Таллинна микроавтобус Renault наехал на пьяного велосипедиста, который затем напал на водителя автомобиля, сообщает Rus.Postimees.

Около 17:20 полиция получила вызов на улицу Татари, где, по предварительным данным, Renault не остановился перед знаком "Стоп" и сбил велосипедиста, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

После ДТП между сторонами разгорелся конфликт. По информации Postimees, велосипедист напал на водителя Renault с кулаками.

Прибывшая полиция установила у велосипедиста состояние алкогольного опьянения, и отвезла его и водителя в участок для дальнейших действий.

Точные обстоятельства случившегося выясняются.


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