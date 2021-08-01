Звездные страсти ⟩ Янис Тимма бросил Анну Седокову, а менеджеров МакSим заподозрили во лжи?

Янис Тимма бросил Анну Седокову

На этой неделе сразу несколько желтых изданий сообщили, что Янис Тимма бросил Анну Седокову и уехал в США. Конечно, это не так. Дело в том, что у певицы была напряженная рабочая неделя со съемками и концертами. Ей пришлось то и дело перемещаться между Москвой и Санкт-Петербургом.

Янис в это время оставался в Майами с двумя детьми - Гектором и Алиной.

"Самый сложный телевизионный проект в моей жизни, взрывающий мозг. Концерты. И выход нового альбома. И мой самый лучший муж, оставшийся один с двумя детьми. В процессе главной подготовки к главному сезону", - написала Анна в соцсетях.

Она не смогла не прокомментировать слухи в прессе.

"И в это время статьи: "Янис бросил Седокову. Остался в Америке". Ок. Ок... В каждый день я компактно умещаю 101 событие. Все на грани. Каждый день праздник, каждый день как фестиваль. Мои подруги говорят, что не умею жить по-другому", - отметила певица.

В завершении поста она написала, что едет в аэропорт к своей семье - детям и любимому мужу.

"И это будут самые счастливые 4 дня моей жизни. 4? Потому что потом мой муж улетает. Куда? Об этом в следующей серии", - заинтриговала Седокова.

Кстати, ранее Анна Седокова выставила элемент одежды с логотипом баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс". Под фото она написала, что ни на что не намекает. Значит ли это, что Янис подписал с ними контракт?

Менеджеров певицы МакSим заподозрили во вранье о состоянии певицы

Российский ведущий и журналист Алексей Остудин раскритиковал окружение певицы МакSим (наст. имя - Марина Максимова) из-за их комментариев о состоянии артистки. По его мнению, своими действиями они лишь нагнетают волну слухов.

"Как правильно должны вести себя менеджмент и особенно PR-служба тяжелобольного артиста? Прежде всего не врать. Не говорить за два дня до смерти, что артист прекрасно себя чувствует", - цитирует Остудина "Московский комсомолец".

Журналист указал, что PR-службе необходимо держать информационную повестку в своих руках. Он отметил, что аргумент, в котором родные певицы хотят оградить ее частную жизнь, здесь не работает. Это лишь порождает новые слухи. В качестве примера Остудин привел историю с болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк.