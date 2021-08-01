Выездная вакцинация: привиться предлагают отдыхающим на пляже в Вецаки

Получить вакцину от Covid-19 вблизи этого популярного среди рижан пляжа можно с 10 до 16 часов.

Выездная вакцинация проходит без предварительной записи, в ее организации принимают участие как самоуправления, так и поставщики услуг вакцинации и Национальные вооруженные силы.

Для вакцинации на ярмарках и мероприятиях в основном будет использоваться вакцина Pfizer/BioNTech. На вакцинацию необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту) и прививочный паспорт (если есть). На вакцинацию желательно прийти в одежде, позволяющей легко оголить плечо.

Подросткам от 12 до 13 лет во время вакцинации необходимо присутствие матери или отца (или другого законного представителя), а также следующие документы: для законного представителя - паспорт или удостоверение личности, а также документ на самого ребенка (отметка в паспорте, паспорт или свидетельство о рождении и т.д.).