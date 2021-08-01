Вс, 1.08.2021
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Выявлено 36 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 39,1
В больницах находятся 44 пациента

Иллюстративное фото ФОТО: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В минувшие сутки в Латвии выявлено 36 новых случаев Covid-19. Информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии увеличился с 38,9 до 39,1 случая.

В субботу было сделано 8329 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,4%.

В целом в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден в 138 899 случаях, 2556 человек, заразившихся коронавирусом, умерли.

За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализированы пять пациентов с Covid-19, а выписаны два, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов увеличилось с 42 до 44, свидетельствует актуальная информация Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время у 36 пациентов с Covid-19 заболевание протекает в форме средней тяжести, а у восьми пациентов - тяжело (18,2% всех находящихся в больнице).

На сегодняшний день из больниц выписано 14 377 пациентов, которым был поставлен диагноз Covid-19.


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