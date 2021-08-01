Вс, 1.08.2021
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Сандис Моховиков, многолетний продюсер

Дуэт Граудиня/Кравченока обыграл россиянок и вышел в 1/4 финала Олимпиады

Анастасия Кравченока и Тина Граудиня ФОТО: AFP/SCANPIX

Латвийский дуэт пляжных волейболисток Анастасия Кравченока и Тина Граудиня одержал победу в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио.

В 1/8 финала Граудиня и Кравченока встречались с дуэтом Олимпийского комитета России (ОКР) Надежда Макрогузова/Светлана Холомина. Матч получился очень напряжённым и завершился со счётом 2:1 (16:21, 21:17, 15:13) в пользу латвийских спортсменок.

В четвертьфинале латвийских пляжных волейболисток ожидает дуэт из Канады Хизер Бансли/Бренди Вилкерсон. Матч состоится во вторник, 3 августа.

Напомним, латвийские "пляжницы" стартовали на Играх в Токио с поражения от американок Келли Клас и Сары Спонсиле (1:2), а затем одержали две победы - над бразильянками Аной Патрисией Силвой Рамос/Ребекой Кавальканти Барбоза Силвой (2:1) и кенийками Гауденсию Макоху/Браксидесу Хадамби (2:0).

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


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