Дуэт Граудиня/Кравченока обыграл россиянок и вышел в 1/4 финала Олимпиады

В 1/8 финала Граудиня и Кравченока встречались с дуэтом Олимпийского комитета России (ОКР) Надежда Макрогузова/Светлана Холомина. Матч получился очень напряжённым и завершился со счётом 2:1 (16:21, 21:17, 15:13) в пользу латвийских спортсменок.

В четвертьфинале латвийских пляжных волейболисток ожидает дуэт из Канады Хизер Бансли/Бренди Вилкерсон. Матч состоится во вторник, 3 августа.

Напомним, латвийские "пляжницы" стартовали на Играх в Токио с поражения от американок Келли Клас и Сары Спонсиле (1:2), а затем одержали две победы - над бразильянками Аной Патрисией Силвой Рамос/Ребекой Кавальканти Барбоза Силвой (2:1) и кенийками Гауденсию Макоху/Браксидесу Хадамби (2:0).

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.