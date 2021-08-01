Вс, 1.08.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Легкоатлетка Дарья Клишина не смогла пройти в финал Олимпиады. Она покинула стадион в инвалидном кресле

Дарья Клишина ФОТО: AFP/SCANPIX

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не смогла пройти квалификацию в финал Олимпийских игр в Токио.
 

Первые две попытки 30-летней легкоатлетки не были засчитаны, так как она совершила заступ, а во время исполнения третьей россиянка схватилась за бедро. Клишина не сумела покинуть арену самостоятельно и её увезли на инвалидном кресле.

Пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что Клишину отвезли в медицинский центр на стадионе, после чего сотрудники медцентра сделали перевязку на ногу и выдали спортсменке костыли. "В медцентр к Дарье пришёл офицер допинг-контроля. Теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы", - добавили в сообщении.

Сама спортсменка отказалась от комментариев по поводу травмы.

Дарья Клишина - является серебряным призёром чемпионата мира (2017) и двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013).

На Олимпийских играх в 2016 году Клишина была единственной представительницей России в легкоатлетической части Олимпиады.


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