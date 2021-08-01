Легкоатлетка Дарья Клишина не смогла пройти в финал Олимпиады. Она покинула стадион в инвалидном кресле

Первые две попытки 30-летней легкоатлетки не были засчитаны, так как она совершила заступ, а во время исполнения третьей россиянка схватилась за бедро. Клишина не сумела покинуть арену самостоятельно и её увезли на инвалидном кресле.

Какая же драма в прыжковой яме 😔



Даша Клишина заступила в первых двух попытках, а прыгнуть в третьей помешала травма ноги ❌



Здоровья 🙏 pic.twitter.com/i881pokgu1 — Матч ТВ (@MatchTV) August 1, 2021

Пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что Клишину отвезли в медицинский центр на стадионе, после чего сотрудники медцентра сделали перевязку на ногу и выдали спортсменке костыли. "В медцентр к Дарье пришёл офицер допинг-контроля. Теперь она отправится в поликлинику только после сдачи пробы", - добавили в сообщении.

Сама спортсменка отказалась от комментариев по поводу травмы.

Дарья Клишина - является серебряным призёром чемпионата мира (2017) и двукратной чемпионкой Европы в помещении (2011, 2013).