Вс, 1.08.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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У Лаймы Вайкуле умерла любимая собака

Латвийская певица Лайма Вайкуле не скрывает любви к своим питомцам. Если есть случай, то она подробно рассказывает о своих любимых собаках. 31 августа в Instagram звезда поделилась горем - умер ее французский бульдог Буч.

"Вчера меня покинул самый преданный друг Буча", - написала артистка.

Украинское издание "Теленеделя" в 2015 году публиковало интервью с Лаймой, в котором она рассказывала о своем первом знакомстве с Бучем: "Когда приятельница привезла мне французского бульдога, я вспомнила слова знакомого ветеринара: "Только не французы! Они очень болезненные!". Потом посмотрела на пса и подумала: "Щенок уже родился, уже пришел на этот свет. И раз он такой хрупкий – пусть лучше живет у меня". И когда Буч поселился в нашем доме, кто-то из друзей сказал мне: "Это самая счастливая собака в мире".

Для щенка Вайкуле придумала кличку Буч - по-латышски это значит "поцелуй", а по-английски - "старина, верный друг".

В 2015 году скончалась собака Лаймы Вайкуле Кукла. Певица тяжело переживала этот период, публикуя трогательные посты у себя в Instagram. После смерти Куклы артистка взяла нового французского бульдога Эми. 


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