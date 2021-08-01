У Лаймы Вайкуле умерла любимая собака

Украинское издание "Теленеделя" в 2015 году публиковало интервью с Лаймой, в котором она рассказывала о своем первом знакомстве с Бучем: "Когда приятельница привезла мне французского бульдога, я вспомнила слова знакомого ветеринара: "Только не французы! Они очень болезненные!". Потом посмотрела на пса и подумала: "Щенок уже родился, уже пришел на этот свет. И раз он такой хрупкий – пусть лучше живет у меня". И когда Буч поселился в нашем доме, кто-то из друзей сказал мне: "Это самая счастливая собака в мире".