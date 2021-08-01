Фото ⟩ Первый и второй день латвийского фестиваля "Var! Būt!" без дистанции и масок

Фестиваль можно было посетить только вакцинированным. Маски не требовалось носить нигде, даже внутри.

На фестивале выступила инди-группа из Эстонии Ewert and The Two Dragons, Линда Лин, Carnival Youth и экспериментальное трио Kautkaili, а также проект TEN KA, Sign Libra, хип-хоп артист Финк и музыкант Платон Буравицкий.

Фото: Первый день фестиваля "Var! Būt!"

В субботу на фестивале выступила группа The Tiger Lillies, Озолс, Very Cool People, Jakob Noiman Festival Band, немецкий минималист Niklas Paschburg, Элина Силова, объединение "Орбита", группа Kasetes, Nikto и ансамбль Regīna.