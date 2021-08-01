Фото ⟩ Первый и второй день латвийского фестиваля "Var! Būt!" без дистанции и масок
Прошел первый день фестиваля. Предлагаем посмотреть фотогалерею!
Прошел первый день фестиваля. Предлагаем посмотреть фотогалерею!
Фестиваль можно было посетить только вакцинированным. Маски не требовалось носить нигде, даже внутри.
На фестивале выступила инди-группа из Эстонии Ewert and The Two Dragons, Линда Лин, Carnival Youth и экспериментальное трио Kautkaili, а также проект TEN KA, Sign Libra, хип-хоп артист Финк и музыкант Платон Буравицкий.
Фото: Первый день фестиваля "Var! Būt!"
В субботу на фестивале выступила группа The Tiger Lillies, Озолс, Very Cool People, Jakob Noiman Festival Band, немецкий минималист Niklas Paschburg, Элина Силова, объединение "Орбита", группа Kasetes, Nikto и ансамбль Regīna.
Фото: Второй день фестиваля