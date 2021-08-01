Вс, 1.08.2021
Пока что ситуация под контролем, однако я думаю, что в случае худшего сценария заболеваемость может резко вырасти уже в течение ближайших двух недель. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Фото ⟩ Первый и второй день латвийского фестиваля "Var! Būt!" без дистанции и масок

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Прошел первый день фестиваля. Предлагаем посмотреть фотогалерею!

Фестиваль можно было посетить только вакцинированным. Маски не требовалось носить нигде, даже внутри. 

На фестивале выступила инди-группа из Эстонии Ewert and The Two Dragons, Линда Лин, Carnival Youth и экспериментальное трио Kautkaili, а также проект TEN KA, Sign Libra, хип-хоп артист Финк и музыкант Платон Буравицкий. 

Фото: Первый день фестиваля "Var! Būt!"

В субботу на фестивале выступила группа The Tiger Lillies, Озолс, Very Cool People, Jakob Noiman Festival Band, немецкий минималист Niklas Paschburg, Элина Силова, объединение "Орбита", группа Kasetes,  Nikto и ансамбль Regīna.

Фото: Второй день фестиваля


НАВЕРХ
Back