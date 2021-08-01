Метательница молота Лаура Игауне не смогла выйти в финал Олимпиады

Для продолжения борьбы за медаль необходимо было показать результат не менее 73,50 м или попасть в число 12 лучших спортсменок. 33-летняя Игауне на своей дебютной Олимпиаде метнула молот на 68,35, 68,53 и 66,89 м.

В квалификационной группе В она заняла 9-е место среди 15 спортсменок, а в целом Игауне расположилась на 20-м месте среди 31 спортсменки.

Стоит отметить, что во время квалификации лишь пять спортсменок смогли метнуть молот на необходимые 73,50 м. Лучшей в квалификации стала полька Анита Влодарчик, которая является двукратной олимпийской чемпионкой (2012, 2016) и рекордсменкой мира. Влодарчик показала результат 76,99 м.

Лаура Игауне завоевала путёвку в Токио ещё в мае 2019 года, когда выполнила олимпийский норматив и метнула молот на 73,56 м. Этот результат - рекорд Латвии.