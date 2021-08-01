Вс, 1.08.2021
Как организаторы мероприятий, мы зависим от постановлений Кабинета министров. Зрители должны понимать, что это не правила, придуманные артистами. Сандис Моховиков, многолетний продюсер
Сандис Моховиков, многолетний продюсер

Метательница молота Лаура Игауне не смогла выйти в финал Олимпиады

Лаура Игауне ФОТО: Latvijas Olimpiskā komiteja (publicitātes foto)

Латвийская метательница молота Лаура Игауне не смогла пройти квалификацию в финал Олимпийских игр в Токио.

Для продолжения борьбы за медаль необходимо было показать результат не менее 73,50 м или попасть в число 12 лучших спортсменок. 33-летняя Игауне на своей дебютной Олимпиаде метнула молот на 68,35, 68,53 и 66,89 м.

В квалификационной группе В она заняла 9-е место среди 15 спортсменок, а в целом Игауне расположилась на 20-м месте среди 31 спортсменки.

Стоит отметить, что во время квалификации лишь пять спортсменок смогли метнуть молот на необходимые 73,50 м. Лучшей в квалификации стала полька Анита Влодарчик, которая является двукратной олимпийской чемпионкой (2012, 2016) и рекордсменкой мира. Влодарчик показала результат 76,99 м.

Лаура Игауне завоевала путёвку в Токио ещё в мае 2019 года, когда выполнила олимпийский норматив и метнула молот на 73,56 м. Этот результат - рекорд Латвии.

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


НАВЕРХ
Back