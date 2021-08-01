В субботу на дорогах Латвии поймали 21 пьяного водителя

Десять нетрезвых водителей были задержаны в Рижском регионе, по три водителя - в Видземе, Курземе и Земгале, в свою очередь двух водителей задержали в Латгальском регионе.

В субботу было составлено 185 протоколов о превышении скорости. 46 водителей были оштрафованы в Рижском регионе, 40 - в Земгале, 43 - в Видземе, 37 - в Курземе, а в Латгале - 19. Два водителя в Рижском регионе были оштрафованы за агрессивное вождение.

Вчера полиция составила в целом 439 протоколов о нарушениях ПДД.

Также в субботу Государственная полиция зафиксировала одно ограбление в Рижском регионе, два угона автомобилей в Курземе и Латгале, а также две кражи из жилого помещения в Рижском регионе и в Видземе.