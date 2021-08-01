Вс, 1.08.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Умер раненый во время сеанса "Судной ночи" звезда TikTok: ему выстрелили в голову

Кинотеатр в городе Корона ФОТО: The New York Times

В понедельник, 26 июля, в кинотеатре в штате Калифорния во время сеанса фильма "The Forever Purge" ("Судная ночь: навсегда") произошла стрельба, в результате чего пострадали два человека, в том числе звезда TikTok Энтони Барахас. Он был доставлен в больницу, где в субботу, 31 июля, скончался от полученных травм, пишет The New York Times.

Работники кинотеатра нашли жертв в зале после окончания сеанса. Энтони с огнестрельным ранением в голову был доставлен в больницу, в свою очередь вторая пострадавшая - Райли Гудрич - скончалась на месте событий. Энтони скончался в субботу, после нескольких проведенных в больнице дней.

Энтони было всего 19 лет, тогда как Гудрич была еще моложе - ей было 18. У обоих были констатированы огнестрельные ранения в голову.

Стрельба произошла в городе Корона, штат Калифорния, США, во время сеанса фильма "The Forever Purge" ("Судная ночь: навсегда"). Власти США назвали нападение "случайным и неспровоцированным".

В пятницу в своем сообщении прокурор округа Риверсайд Майк Хестрин заявил, что, если основываться на доступных доказательствах, нападение не было скоординированным и произошло случайно. Кроме того, он указал, что против обвиняемого выдвинуты несколько обвинений, в том числе убийство и попытка убийства.


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