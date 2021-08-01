Умер раненый во время сеанса "Судной ночи" звезда TikTok: ему выстрелили в голову

Работники кинотеатра нашли жертв в зале после окончания сеанса. Энтони с огнестрельным ранением в голову был доставлен в больницу, в свою очередь вторая пострадавшая - Райли Гудрич - скончалась на месте событий. Энтони скончался в субботу, после нескольких проведенных в больнице дней.

Энтони было всего 19 лет, тогда как Гудрич была еще моложе - ей было 18. У обоих были констатированы огнестрельные ранения в голову.

Стрельба произошла в городе Корона, штат Калифорния, США, во время сеанса фильма "The Forever Purge" ("Судная ночь: навсегда"). Власти США назвали нападение "случайным и неспровоцированным".