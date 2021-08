Умер раненый во время сеанса "Судной ночи" звезда TikTok: ему выстрелили в голову

ФОТО: The New York Times

Кинотеатр в городе Корона ФОТО: The New York Times

В понедельник, 26 июля, в кинотеатре в штате Калифорния во время сеанса фильма "The Forever Purge" ("Судная ночь: навсегда") произошла стрельба, в результате чего пострадали два человека, в том числе звезда TikTok Энтони Барахас. Он был доставлен в больницу, где в субботу, 31 июля, скончался от полученных травм, пишет The New York Times.