Тайна соблазнительной "Теннисистки": Фотография, тиражи которой исчислялись миллионами

Мартин очень хотел сделать фотосессию в стиле пин-ап, а Фиона одолжила у своей подруги ракетку и теннисное платье. Теннисные мячики, которые видны на фото, Фиона "украла" у своей собаки, которая любила с ними играть.

Так и появилась на свет всемирно известная фотография теннисистки, которая по словам самой Фионы, совсем не умела играть в теннис.

В 1977 году фотогравия впервые была опубликована в качестве части календаря, приуроченного к 25-летию восхождения на британский престол королевы Елизаветы II. Уже через год "теннисистка" начала широко распространяться - её начали продавать в киосках печати и магазине плакатов Athena за 2 фунта стерлингов.

Плакат очень хорошо продавался в 80-х и вышел из обращения только в 1994 году, когда компания Athena обанкротилась. Эллиотт за счёт продажи права на публикацию фотоснимка, заработал приблизительно 250 тысяч фунтов стерлингов.

"Теннисистка" стала настолько популярной в мире, что многие фотографы пытались и до сих пор пытаются повторить этот ракурс с уже реальными спортсменками. Существует также много постановочных копий и пародий на этот снимок.

I wonder if Kylie Minogue came to watch the tennis in her home city of Melbourne she would dress like this? #ausopen pic.twitter.com/v6lnzttqf8 — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) January 22, 2016

Ходят слухи, что на "Теннисистке" Мартин Эллиотт заработал больше 250 тысяч фунтов. Как ни странно, но карьера Эллиотта не получила развития. Многие издательства опасались сотрудничества с фотографом, опасаясь высоких запросов по гонорарам. В 2010 году после десятилетней борьбы с раком Эллиотт умер.

Заработала на этом снимке и подруга Фионы Батлер, которая одолжила ей для фотосессии ракетку и платье. В 2014 году на аукционе она продала платье за 15 тысяч фунтов, а ракетка ушла с молотка за две тысячи.

Постер принёс деньги всем, кроме самой модели.

Что касается Фионы Батлер, то через три года после того, как была сделана фотография, она рассталась с Мартином, вышла замуж за бизнесмена Йена Уолкера и родила троих детей.

Фиона ведёт достаточно закрытый образ жизни, но в 2011 году она появилась на публике, когда помогала в продвижении выставки о теннисе в искусстве. Одним из экспонатов на той выставке был тот самый плакат с её изображением.

В интервью она заявила, что совершенно не стесняется фотографии и ни о чём не жалеет: "Каждый раз при взгляде на это фото, я не могу сдержать улыбку, вспоминая беззаботные счастливые годы".