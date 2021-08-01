Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытаются насильно увезти из Токио

Что произошло?

"Представители беларусской национальной команды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у неё должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск", - сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, пишет "Медуза".

Кристина Тимановская в аэропорту ФОТО: X90003/SCANPIX

Несколько дней назад Тимановская раскритиковала в Instagram белорусских спортивных функционеров, которые без спросу заявили её на олимпийскую эстафету 4×400 метров. Тимановская должна была заменить одну из двух белорусских легкоатлеток, которых не допустили к участию в Олимпиаде из-за недостаточного количества допинг-проб.

"Я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде ещё и третий вид - эстафету 4×400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило всё, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду - и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы! Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? (…) Какого хера я узнаю это от левых людей?! При том, что я пишу нашему начальнику команды, который мне тупо не отвечает. Але, вы вообще о чём? У вас все окей? Это Олимпийские игры, это не приколы", - сказала спортсменка.

За это видео Тимановскую осудили в провластных Telegram-каналах и на белорусском телевидении, пишет Zerkalo.io. Стало ли видео причиной того, что спортсменку решили вывезти из Токио, неизвестно.

Тимановская сказала "Еврорадио", что никаких претензий за критику чиновников ей не предъявляли: "Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой".

Что известно сейчас?

Тимановская приехала в аэропорт. По её словам, её сопровождали два представителя белорусской делегации в Токио. Спортсменку отправят в Беларусь рейсом через Стамбул, который вылетает в 22:50 по местному времени.

В аэропорту девушка обратилась к полиции. Также Тимановская заявила о планах просить убежище в Европе:

она планирует обратиться в посольство Австрии в Токио, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности. Фонд в свою очередь обратился в Международный олимпийский комитет из-за ситуации с Тимановской. О помощи МОК попросила и сама спортсменка.

Тимановская заявила Reuters, что не вернётся в Беларусь. Спортсменка не проходила регистрацию на рейс Токио - Стамбул, сообщили ТАСС представители авиакомпании Turkish Airlines.

Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию с Тимановской, пишет ТАСС.

Национальный олимпийский комитет Беларуси утверждает, что заявка Тимановской на участие в Олимпиаде была отозвана "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки". Тимановская ответила, что "это вранье".