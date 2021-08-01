Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытаются насильно увезти из Токио

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются насильно увезти из Токио, куда она приехала для участия в Олимпиаде. Ранее она раскритиковала руководство олимпийской сборной, пишет "Медуза" со ссылкой на Белорусский фонд спортивной солидарности.
Что произошло?
"Представители беларусской национальной команды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у неё должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск", - сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, пишет "Медуза".
Несколько дней назад Тимановская раскритиковала в Instagram белорусских спортивных функционеров, которые без спросу заявили её на олимпийскую эстафету 4×400 метров. Тимановская должна была заменить одну из двух белорусских легкоатлеток, которых не допустили к участию в Олимпиаде из-за недостаточного количества допинг-проб.
"Я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде ещё и третий вид - эстафету 4×400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило всё, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду - и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы! Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? (…) Какого хера я узнаю это от левых людей?! При том, что я пишу нашему начальнику команды, который мне тупо не отвечает. Але, вы вообще о чём? У вас все окей? Это Олимпийские игры, это не приколы", - сказала спортсменка.
За это видео Тимановскую осудили в провластных Telegram-каналах и на белорусском телевидении, пишет Zerkalo.io. Стало ли видео причиной того, что спортсменку решили вывезти из Токио, неизвестно.
Тимановская сказала "Еврорадио", что никаких претензий за критику чиновников ей не предъявляли: "Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой".
Что известно сейчас?
Тимановская приехала в аэропорт. По её словам, её сопровождали два представителя белорусской делегации в Токио. Спортсменку отправят в Беларусь рейсом через Стамбул, который вылетает в 22:50 по местному времени.
В аэропорту девушка обратилась к полиции. Также Тимановская заявила о планах просить убежище в Европе:
она планирует обратиться в посольство Австрии в Токио, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности. Фонд в свою очередь обратился в Международный олимпийский комитет из-за ситуации с Тимановской. О помощи МОК попросила и сама спортсменка.
Тимановская заявила Reuters, что не вернётся в Беларусь. Спортсменка не проходила регистрацию на рейс Токио - Стамбул, сообщили ТАСС представители авиакомпании Turkish Airlines.
Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию с Тимановской, пишет ТАСС.
Национальный олимпийский комитет Беларуси утверждает, что заявка Тимановской на участие в Олимпиаде была отозвана "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки". Тимановская ответила, что "это вранье".
НОК Беларуси возглавляет Виктор Лукашенко, старший сын Александра Лукашенко. Он был избран на эту должность в феврале 2021 года.