Я думаю, я в безопасности": белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытались насильно увезти из Токио

Что известно?

В воскресенье, 1 августа, Тимановскую доставили в аэропорт. По её словам, её сопровождали два представителя белорусской делегации в Токио. Спортсменку хотели отправить в Беларусь рейсом через Стамбул, который вылетает в 22:50 по местному времени.

Кристина Тимановская в аэропорту ФОТО: X90003/SCANPIX

В аэропорту девушка обратилась к полиции. Также Тимановская заявила о планах просить убежище в Европе:

она планировала обратиться в посольство Австрии в Токио, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности. Фонд в свою очередь обратился в Международный олимпийский комитет из-за ситуации с Тимановской. О помощи МОК попросила и сама спортсменка.

Тимановская заявила Reuters, что не вернётся в Беларусь. Спортсменка не проходила регистрацию на рейс Токио - Стамбул, сообщили ТАСС представители авиакомпании Turkish Airlines.

Самолёт, на котором она должна была отправиться в направлении Беларуси, улетел из Японии без неё. По данным информационных агентств, сейчас она находится в японском полицейском участке, пишет "Русская служба Би-Би-Си".

Фотограф агентства Reuters сообщил, что видел спортсменку рядом с японскими полицейскими.

"Я думаю, я в безопасности. Я с полицией", - цитирует её агентство.

Международный олимпийский комитет заявил, что изучает ситуацию с Тимановской, пишет ТАСС.

Национальный олимпийский комитет Беларуси утверждает, что заявка Тимановской на участие в Олимпиаде была отозвана "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки". Тимановская ответила, что "это вранье".

НОК Беларуси возглавляет Виктор Лукашенко, старший сын Александра Лукашенко. Он был избран на эту должность в феврале 2021 года.

Что произошло?

Несколько дней назад Тимановская раскритиковала в Instagram белорусских спортивных функционеров, которые без спросу заявили её на олимпийскую эстафету 4×400 метров. Тимановская должна была заменить одну из двух белорусских легкоатлеток, которых не допустили к участию в Олимпиаде из-за недостаточного количества допинг-проб.

"Я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде ещё и третий вид - эстафету 4×400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило всё, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду - и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы! Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? (…) Какого хера я узнаю это от левых людей?! При том, что я пишу нашему начальнику команды, который мне тупо не отвечает. Але, вы вообще о чём? У вас все окей? Это Олимпийские игры, это не приколы", - сказала спортсменка.

За это видео Тимановскую осудили в провластных Telegram-каналах и на белорусском телевидении, пишет Zerkalo.io. Стало ли видео причиной того, что спортсменку решили вывезти из Токио, неизвестно.