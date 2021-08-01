Главное за 1 августа ⟩ Приближение сильных дождей и попытка насильно увезти из Токио белорусскую бегунью

События дня:

В понедельник, 2 августа, в Латвии пройдут сильные дожди, количество осадков местами превысит половину месячной нормы. В связи с сильными дождями и угрозой затопления территорий в стране объявлено оранжевое предупреждение, которое будет действовать до 17:00 завтрашнего дня.

С сегодняшнего дня фиксированная цена Latvenergo торговой марки Elektrum в тарифном плане Elektrum ekonomiskais вырастет на 42,9% - до 0,09595 евро за киловатт-час (KWh), свидетельствует разосланная клиентам компании информация. Как компания Latvenergo пояснила, что повышение фиксированного тарифа связано с повышением биржевой цены на электроэнергию.

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались насильно увезти из Токио, куда она приехала для участия в Олимпиаде. Ранее она раскритиковала руководство олимпийской сборной. В воскресенье, 1 августа, Тимановскую доставили в аэропорт. В аэропорту девушка обратилась к полиции. Также Тимановская заявила о планах просить убежище в Европе. Самолёт, на котором она должна была отправиться в направлении Беларуси, улетел из Японии без неё. По данным информационных агентств, сейчас она находится в японском полицейском участке.

В понедельник, 26 июля, в кинотеатре в штате Калифорния во время сеанса фильма The Forever Purge ("Судная ночь: навсегда") произошла стрельба, в результате чего пострадали два человека, в том числе звезда TikTok Энтони Барахас. Он был доставлен в больницу, где в субботу, 31 июля, скончался от полученных травм.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании в турецкой провинции Мугла подозреваемого в поджоге лесов. Лесные пожары на юге страны бушуют с начала недели. В субботу пострадавшая от огня территория была объявлена зоной бедствия.

Латвийский дуэт пляжных волейболисток Анастасия Кравченока и Тина Граудиня одержал победу в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинале латвийских пляжных волейболисток ожидает дуэт из Канады Хизер Бансли/Бренди Вилкерсон. Матч состоится во вторник, 3 августа.

Главное за 9-й день Олимпиады-2020:

Сразу два олимпийских чемпиона в прыжках в высоту!

Александр Зверев стал олимпийским чемпионом по теннису

Побит мировой рекорд в тройном прыжке. Он держался почти 26 лет!

Сразу несколько изменений в топ-10 общего медального зачёта!

Коронавирус:

В минувшие сутки в Латвии выявлено 36 новых случаев Covid-19. Информации об умерших не поступало. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии увеличился с 38,9 до 39,1 случая. В субботу было сделано 8329 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,4%. За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализированы пять пациентов с Covid-19, а выписаны два, таким образом, общее количество госпитализированных пациентов увеличилось с 42 до 44.

Британское исследование в Великобритании показало, что наиболее распространенные симптомы Covid-19, возможно, изменились по сравнению с исходными, которые мы привыкли связывать с коронавирусной инфекцией.

Почитать, чтобы отвлечься:

Очень скептично о латвийских спортсменах на Олимпиаде. С опозданием на год наконец-то в самом разгаре XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Латвию представляют в 14 различных видах спорта 33 спортсмена, 24 из которых являются дебютантами подобных соревнований. Если смотреть реально - шансы на медали, в принципе, были только у команды баскетболистов 3х3, которые полностью оправдали ожидания, подарив болельщикам незабываемые эмоции. А что насчёт остальных?

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