Тесты на Covid-19 для посещения мероприятий и получения услуг стали платными: что нужно учитывать?

Время, когда можно было пойти в лабораторию, сдать бесплатно тест и получить возможность посетить концерт, спектакль в театре или другое мероприятие, прошло. С 1 августа такие тесты будут доступны только за плату в соответствии с ценами в лаборатории.

В настоящее время стоимость одного такого теста составляет около 40 евро. Однако ничего не меняется для жителей с симптомами Covid-19. Они по-прежнему смогут проходить тесты бесплатно.

Следует отметить, что в этом случае лаборатория не выдаст сертификат, позволяющий посещать публичные мероприятия.

"Если идти на тест с симптомами, сертификата Covid-19 не будет, но будет информация о результате, который потребуется в процессе лечения. В свою очередь, если мы хотим посетить театр, ресторан... здесь мы говорим о сертификате Covid-19, который можно сделать за деньги", - пояснила Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения (NVD).

Потратиться также придется непривитым жителям, которым такой сертификат нужен для путешествий. Получить его за государственный счет больше нельзя.

"В будущем цифровой сертификат будет использоваться в трех случаях: если житель был вакцинирован против Covid-19, если он переболел или было проведено платное лабораторное обследование", - сказала представитель NVD.

Для детей до 18 лет тестирование на Covid-19 для посещения мероприятий и получения услуг из госбюджета будет оплачиваться до 1 сентября. Что будет дальше, специалисты пока думают.

В настоящее время интерес к получению таких сертификатов, чтобы и не вакцинированные могли посещать мероприятия, очень велик. Создано почти 120 тысяч сертификатов на основе результатов лабораторных исследований.