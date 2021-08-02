День #10 ⟩ Неудачный дебют первого трансгендера в истории Олимпийских игр

Бадминтон, пары, женщины

Представительницы Индонезии Грейсия Полии и Априяни Рахаю стали олимпийскими чемпионками в соревнованиях по бадминтону в женском парном разряде. В финале они победили китаянок Цинчэнь Чэнь и И Фань Цзя со счётом 2:0 (21:19, 21:15). В матче за бронзу Ким Со Ён и Кон Хи Ён из Южной Кореи победили своих соотечественников Ли Со Хи и Син Сын Чхана со счётом 2:0 (21:10, 21:17).

Бадминтон, мужчины

Бадминтонист Виктор Аксельсен принёс Дании вторую золотую медаль на Олимпиаде-2020. В финальном матче одиночного разряда он победил представителя Китая Лун Чэня со счётом 2:0 (21:15, 21:12). В матче за бронзу индонезиец Антони Синисука Гинтин обыграл Кевина Кордона из Гватемалы - 2:0 (21:11, 21:13).

Пулевая стрельба, пистолет, скоростная стрельба, 25 м, мужчины

Француз Жан Кикампуа набрал 34 очка и выиграл золото в стрельбе из скоростного пистолета с 25 м. Серебряным призёром стал кубинец Леурис Пупо (29), а бронза досталась китайцу Ли Юэхуну (26).

Пулевая стрельба, винтовка, 3 положения, 50 м, мужчины

Китаец Чжан Чанхонг завоевал золотую медаль в финале стрельбы из малокалиберной винтовки из трёх положений с дистанции 50 м. Чанхонг набрал 466 очков и установил мировой рекорд. Серебро досталось россиянину Сергею Каменскому, который набрал 464,2 очка. Третье место занял серб Миленко Себич (448,2).

Тяжёлая атлетика, до 87 кг, женщины

Китайская тяжелоатлетка Чжоуюй Ван выиграла золото в весовой категории до 87 кг. Её результат составил 270 кг (120+150). Серебряным призёром стала Тамара Саласар из Эквадора (260 кг - 113+147), а бронза досталась Крисмери Сантане из Доминиканской Республики (256 кг - 116+140).

Тяжёлая атлетика, свыше 87 кг, женщины

21-летняя китайская тяжелоатлетка Ли Вэньвэнь выиграла золотую медаль в весовой категории свыше 87 кг. Результат Вэньвэнь - 320 кг (140+180). Серебряным призёром стала британка Эмили Кэмпбелл (283 кг - 122+161), а бронза досталась американке Саре Роблес (282 кг - 128+154).

В турнире штангисток также приняла участие Лорел Хаббард - первая в истории Олимпийских игр спортсменка-трансгендер. Новозеландка в первой попытке не смогла взять стартовый вес - 120 кг. Затем 43-летняя спортсменка дважды не справилась с весом 125 кг и завершила борьбу на последнем месте.

Конный спорт, троеборье, команды

Великобритания - 86,30 Австралия - 100,20 Франция - 101,50

Конный спорт, троеборье

Немка Юлия Краевски выиграла золотую медаль в соревнованиях по конному спорту в конкуре. 32-летняя Краевски набрала 26 очков. Серебряным призёром стал британец Том Макьюэн (29,30), а бронза досталась представителю Австралии Эндрю Хою (29,60).

Спортивная гимнастика, кольца, мужчины

Китайский гимнаст Ян Лю завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах, показав результат 15,500 балла. Серебро досталось его соотечественнику Ю Хао (15,300 балла). Бронзовую медаль завоевал грек Элефтериос Петруниас (15,200 балла).

Спортивная гимнастика, вольные упражнения, женщины

Американская гимнастка Джейд Кэри набрала 14,366 балла и завоевала золотую медаль в вольных упражнениях. Серебро досталось итальянке Ванессе Фаррари (14,200). Бронзу с результатом 14,166 балла завоевала российская гимнастка Ангелина Мельникова. Такой же результат показала японка Маи Мураками, которая также получит бронзовую медаль.

Спортивная гимнастика, опорный прыжок, мужчины

Кореец Чэ Хван Син завоевал золотую медаль в опорном прыжке. Его результат 14,783 балла. Столько же набрал российский гимнаст Денис Аблязин, но из-за больше сложности прыжка победа досталась корейцу. Третьим стал армянский гимнаст Артур Давтян (14,733).

Велотрек, командный спринт, женщины

Китаянки Бао Шанью и Чжун Тяньши завоевали золотые медали в командном спринте по велотреку. В финальном заезде с результатом 31,895 секунды велогонщицы из Китая оказались быстрее немок Лаурин вар Рессен и Шанне Браспеннинкс (31,980). Россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова завоевали бронзовые медали (32.252).

Греко-римская борьба, до 60 кг, мужчины

Кубинец Луис Альберто Орта Санчес завоевал золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг. В решающем поединке он победил японца Кенитиро Фумиту со счётом 5:1. Обладателями бронзовых медалей стали россиянин Сергей Емелин и китаец Сайлике Валихан.

Греко-римская борьба, до 130 кг, мужчины

Кубинец Михаин Лопес Нуньес выиграл золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. В финале он победил грузина Якоба Каджаю из Грузии со счётом 5:0. Нуньес стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. Обладателями бронзы стали россиянин Сергей Семёнов и турок Рыза Каяалп.

Вольная борьба, до 76 кг, женщины

Немка Алине Роттер-Фокен выиграла золотую медаль в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 76 кг. В решающем поединке она победила американку Аделину Марию Грэй со счётом 7:3. Обладательницами бронзы стали Ясемин Адар из Турции и Цянь Чжоу из Китая.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Китай - 29-17-16 (62) США - 22-25-17 (64) Япония - 17-6-10 (33) Австралия - 14-4-15 (33) Команда ОКР - 12-21-17 (50) Великобритания - 11-12-12 (35) Франция - 6-10-7 (23) Германия - 6-6-11 (23) Южная Корея - 6-4-9 (19) Нидерланды - 5-7-6 (18) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России