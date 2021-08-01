Передача: Нужно ли вводить новые меры безопасности из-за "липкости" дельта-варианта Covid-19?

Радостные новости о сокращении числа пациентов с Covid-19 теперь пошли на убыль. Дельта-вариант вируса, который также начал доминировать в Латвии, как минимум вдвое более "липкий", чем предыдущие варианты Covid-19, и число инфицированных снова растет.

Дельта-вариант имеет высокую репродуктивную способность или количество, что указывает на способность вируса заражать других людей.

Об этом в начале месяца предупреждал инфектолог Уга Думпис: "Этот показатель аналогичен той заразности, что есть у ветряной оспы и свинки. Значит - это очень заразные болезни".

Хотя вирус меняется и становится все более заразным, рекомендации для общественности по предотвращению заражения существенно не изменились. Например, приложение Apturi Covid по-прежнему считает 15 минут контакта и два метра при идентификации контактов.

"Это совместные рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний в отношении контактных лиц, а также времени и расстояния", - пояснила Илзе Арая, представитель SPKC.

Факт вакцинации в настоящее время также учитывается при определении контактных лиц по Covid-19.

ВОЗ заявила, что рекомендации остаются без изменений. Правда, в них на данный момент не указываются дистанция в два метра и временной интервал.

Ответ ВОЗ: "Наши рекомендации остаются неизменными. Для отдельных лиц ВОЗ рекомендует подход "Делаем все!", чтобы контролировать дальнейшее распространение Covid-19 и защитить себя и других. Это значит: носить маски, мыть руки, избегать больших скоплений людей и по возможности выбирать открытые места или хорошо проветриваемые помещения.

В то же время есть страны, которые беспокоятся о здоровье населения и дают дополнительные рекомендации. Например, весной, с распространением британсого штамма, или альфа-варианта, Covid-19, во многих местах Германии было определено, что тканевые маски больше не подходят для общественного транспорта.

Между тем Центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что по крайней мере на данный момент в Латвии нет планов по изменению рекомендаций по безопасности. Но достаточно ли старых рекомендаций в то время, когда распространяется более заразный вариант вируса?

Доцент медицинского факультета Латвийского университета Солвита Олсена считает, что этого явно недостаточно: "Давно известно, что 15 минут не помогают. Два метра - никто никогда не доказывал, что два метра в помещении имеют решающее значение. Если мы продолжим мусолить два метра, 15 минут и еще больше чуши, то потеряем даже больше, чем до сих пор. У нас еще больше шансов проиграть, потому что дельта-вариант вируса очень заразный. У нас есть все возможности научно изменить наш подход к вирусу и защитить себя".

Сама Олсена получила обе дозы вакцины Covid-19 и до сих пор продолжает использовать респиратор в общественных местах и, ссылаясь на рекомендации зарубежных экспертов, советует другим не забывать использовать безопасную маску для лица в общественных местах.