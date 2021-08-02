Война в Афганистане. Талибы ведут уличные бои и пытаются взять города Герат, Лашкаргах и Кандагар

Представители гуманитарной организации Emergency заявили, что местная больница переполнена мирными жителями, ставшими жертвами боев и артобстрелов. Как сказал еще один житель города Халима Карими, "Над нами не сжалится ни "Талибан", ни правительственные силы, которые продолжают нас бомбить".

После поражения "Талибов" в войне с западной коалицией в 2001 году присутствие сторонников этого движения в Гильменде практически не ощущалось, хотя в этом регионе Афганистана исторически их было довольно много.

Герат: бои за аэропорт

В провинции Герат на северо-западе Афганистана талибам удалось захватить дорогу, связывающую столицу региона с аэропортом. Сам аэропорт пока находится в руках правительственных сил.

После вывода американских военных афганским силам безопасности приходится сражаться с талибами самостоятельно ФОТО: Getty Images

В воскресенье Министерство обороны написало в "Твиттере", что "в Герат прибыли сотни солдат спецназа". "Они усилят наступательные операции и подавят "Талибан" в Герате. Ситуация в провинции скоро исправится", - сказано в сообщении.

Hundreds of #special forces arrived in Herat province!

These forces will increase offensive operations and suppress the #Taliban in #Herat.

The security situation in the province will improve soon. pic.twitter.com/vt3WCDL13h — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 1, 2021

Бои с талибами продолжаются на подступах к городу Герат, при этом правительственные силы наносят по позициям исламистов удары с воздуха.

Что ждет Кандагар

Тем временем в аэропорту Кандагара в воскресенье были отменены все рейсы, поскольку ракета, выпущенная талибами, повредила взлетно-посадочную полосу.

Депутат афганского парламента из Кандагара Гуль Ахмад Хамин сказал Би-би-си, что город может оказаться в руках "Талибана". По его словам десятки тысяч людей уже были вынуждены покинуть свои дома, провинции грозит гуманитарная катастрофа, а ситуация ухудшается с каждым часом.

Бои между талибами и правительственными силами в Кандагаре начались 23 июля. Если талибы действительно хотят сделать его своей временной столицей, дальнейшие бои будут тяжелыми ФОТО: Getty Images

Гуль Ахмад Хамин говорит, что в городе идут самые серьезные бои за последние 20 лет. По мнению депутата, талибы бросили серьезные силы на Кандагар, потому что хотят сделать его своей временной столицей. И если город и провинция окажутся в их руках, то могут быть потеряны еще шесть провинций в этом же регионе.

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К чему привел вывод войск США

Война с талибами в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны войск США, которые находились там почти 20 лет. Афганистан покинули уже около 95% американских военнослужащих.

В отчете Пентагона о ситуации в Афганистане, опубликованном за несколько недель до начала массового вывода войск, говорится, что силы обороны и безопасности Афганистана "оказались не готовы к такому развитию событий, чем талибы не преминули воспользоваться".

Опустевшая американская военная база в Кагдагаре ФОТО: Getty Images

Стремительность, с которой силы безопасности Афганистана уступили талибам большие участки территории, поразила многих. По информации Long War Journal, американского сайта, который отслеживает ситуацию в Афганистане, на сегодняшний день талибы контролируют 13 из 16 районов провинции Герат.

Согласно этим данным, в масштабах всей страны в их руках находятся 223 района, за 116 ведутся бои, и их силы угрожают 17 из 34 столиц афганских провинций.

Редактор Long War Journal Билл Роджио сказал в интервью CNN, что, например, "вывод американских ВВС, которые составляли 80% боевой силы и гражданских контрактников, занимавшихся техобслуживанием и ремонтом, поставил афганские ВВС в очень трудное положение".

Начиная с января, около 294 тыс. афганцев были вынуждены покинуть свои дома, а общее число беженцев по всей стране превысило 3,5 млн человек, сообщает Миссия ООН по содействию Афганистану.

Семьи, вынужденные оставить свои дома из-зв боев вокруг Кандагара ФОТО: Getty Images

В еще одном отчете, опубликованном 26 июля, ООН предупредила, что число жертв среди гражданских лиц в первой половине 2021 года достигло "рекордного уровня".