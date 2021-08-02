В Плявниеках на двое суток будет прервана подача газа

С понедельника, 2 августа по 6 августа компания Gaso будет выполнять срочный ремонт газопровода высокого давления в районе улиц Рембатес и Купричу в Плявниеках.

В свою очередь с 15:00 4 августа по 15:00 6 августа в связи с ремонтными работами будет прервана подача природного газа в многоквартирные дома по адресам: ул. Дзилнас, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 26, ул. Эвалда Валтера, 3, 5 и 7.

Оповещение

Юридические пользователи природного газа, которым будет прекращена его подача, будут проинформированы индивидуально, а пользователи многоквартирных домов смогут получить информацию через сообщения на подъездах домов.