Пн, 2.08.2021
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Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения

В Плявниеках на двое суток будет прервана подача газа

ФОТО: Pexels

По причине срочного ремонта газопровода в районе улицы Дзилнас в рижском микрорайоне Плявниеки на два дня будет прекращена подача природного газа, сообщил оператор АS Gaso агентству LЕТА.

С понедельника, 2 августа по 6 августа компания Gaso будет выполнять срочный ремонт газопровода высокого давления в районе улиц Рембатес и Купричу в Плявниеках.

В свою очередь с 15:00 4 августа по 15:00 6 августа в связи с ремонтными работами будет прервана подача природного газа в многоквартирные дома по адресам: ул. Дзилнас, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 26, ул. Эвалда Валтера, 3, 5 и 7.

Оповещение

Юридические пользователи природного газа, которым будет прекращена его подача, будут проинформированы индивидуально, а пользователи многоквартирных домов смогут получить информацию через сообщения на подъездах домов.

В случае более быстрого ремонта подачу природного газа могут восстановить быстрее.


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