"Необходимы крайние меры". Фермер с бензопилой продолжает борьбу за справедливость

При этом в компании-монополисте по-прежнему уверены, что новые столбы установлены законно. В свою очередь фермер готов продолжить борьбу за свое право - впредь не бензопилой, а в суде.

"У них настоящая вседозволенность! Я не первый, я, может быть, пятьсот первый. Идут и делают все как победители. Ни с кем не считаются",

- сказал Антон Ракстиньш, фермер из Алуксненского края.

Неделю назад соцсети облетело видео, на котором видно, как он распиливает столбы, установленные на его поле работниками компании Amatas energo celtnieks. Конфликт возник из-за того, что Антон согласился на постройку новой линии прямо на месте старой вдоль рва. Но по факту столб был установлен в поле.

Кроме того, один опорный столб и распределительный шкаф установлены прямо посреди проезжей части, поэтому фермер больше не может подъехать к своему полю на технике.

"Так въехать не получится. Как комбайн пойдет? Тот парень, который все проектировал, я ему пальцем показал: видишь, старая линия - новую ставь точно на том же месте. Еще показал - сюда не ставь, у меня тут заезд", - рассказывает Ракстиньш.

То, что работы уже начались и идут не так, как договорились, Антон заметил, проезжая мимо.

Рабочие Amatas energo celtnieks возражения и призывы фермера прекратить работы проигнорировали, поэтому он позволил говорить вместо себя пиле.

В Sadales tīkls утверждают, что новые столбы были установлены в соответствии с проектом, который был согласован и с фермером. Конфликт - результат неудачной коммуникации.

"AS Sadales tīkls проанализировало этот случай. Я хотел бы подчеркнуть, что способ общения субподрядчика с землевладельцем во время конфликта неприемлем.

Мы попросили субподрядчика дать объяснения и лично связались с землевладельцем, чтобы извиниться. При этом необходимо подчеркнуть, что действия землевладельца при распиловке опор электроснабжения были очень опасны. Это могло поставить под угрозу здоровье и жизнь как его самого, так и окружающих", - отметила Алина Козловская, представитель Sadales tīkls.

Поэтому в случае возникновения аналогичных конфликтов Sadales tīkls призывает землевладельцев лично связаться с компанией.

Антон, напротив, сказал, что он как бывший энергетик хорошо осознавал риски и только подпиливал столбы, а не сшибал их совсем. Крестьянин особо подчеркивает, что специально выбрал такой тип протеста. По его словам, на формальную жалобу пришла бы только бюрократическая отписка. Поэтому нужно было поднимать шум.

"Я знал, что это случится. Так и получилось. Я уже, как довольно хороший шахматист, думал на три хода вперед. И они это сделали. Если бы я один что-нибудь здесь говорил, кто бы воспринял меня всерьез?

А так - все налетели! Круто, все как положено. Раскачал общество! В таких случаях необходимы крайние меры. Интеллигентными переговорами ничего не добьешься, - сказал фермер.

Он доволен по крайней мере устными извинениями от компании, но не намерен прекращать борьбу со столбами, которые, по его мнению, установлены неправильно.