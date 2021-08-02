Пн, 2.08.2021
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Кристина Тимановская, белорусская легкоатлетка

Латвийский дуэт Плявиньш/Точс вышел в 1/4 финала Олимпиады

Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс ФОТО: AP/Scanpix

Латвийский дуэт пляжных волейболистов Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс одержал победу в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио.

В 1/8 финала олимпийского турнира Плявиньш и Точс обыграли бразильцев Эвандру и Бруно Шмидта со счётом 2:0 (21:19, 21:18).

Отметим, что бразильцы были посеяны на турнире под восьмым номером. Кроме того, Бруно Шмидт в дуэте с Алисоном Серутти в 2016 году стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро.

Соперниками латвийских "пляжников" в четвертьфинале станут победители противостояния Хосе Гастон/Хосе Рубио (Мексика) - Алиссон Серутти/Альваро Филью.

Напомним, Плявиньш и Точс стартовали на Играх в Токио с технической победы над чешским дуэтом Ондржей Перушич/Давид Швейнер, а затем наши "пляжники" победили действующих чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского (2:1), которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР). В заключительном матче группового этапа Точс и Плявиньш уступили мексиканскому дуэту Гастон/Рубио со счётом 0:2

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


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