Латвийский дуэт Плявиньш/Точс вышел в 1/4 финала Олимпиады

В 1/8 финала олимпийского турнира Плявиньш и Точс обыграли бразильцев Эвандру и Бруно Шмидта со счётом 2:0 (21:19, 21:18).

Отметим, что бразильцы были посеяны на турнире под восьмым номером. Кроме того, Бруно Шмидт в дуэте с Алисоном Серутти в 2016 году стал олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро.

Соперниками латвийских "пляжников" в четвертьфинале станут победители противостояния Хосе Гастон/Хосе Рубио (Мексика) - Алиссон Серутти/Альваро Филью.

Напомним, Плявиньш и Точс стартовали на Играх в Токио с технической победы над чешским дуэтом Ондржей Перушич/Давид Швейнер, а затем наши "пляжники" победили действующих чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского (2:1), которые представляют команду Олимпийского комитета России (ОКР). В заключительном матче группового этапа Точс и Плявиньш уступили мексиканскому дуэту Гастон/Рубио со счётом 0:2

Олимпийские чемпионы по пляжному волейболу определятся 6 и 7 августа.