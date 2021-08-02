Пн, 2.08.2021
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Сандис Моховиков, многолетний продюсер

Выявлено 26 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель не изменился

Тестирование на коронавирус ФОТО: Gil Cohen Magen

В минувшие сутки в Латвии выявлено 26 новых случаев Covid-19. Информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии остался неизменным - 39,1 случая.

В субботу было сделано 3799 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.

В целом в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден в 138 925 случаях, 2556 человек, заразившихся коронавирусом, умерли.


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