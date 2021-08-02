Спасаясь от санкций ⟩ Даугавпилсские предприятия близкого к Лукашенко бизнесмена сменили владельцев

В зарегистрированной в Даугавпилсе компании Mamas D, которая когда-то была серьезным игроком на латвийском рынке биотоплива, за пару дней до принятия санкций из списка владельцев исчезла жена Алексина Инна, а в середине июля - и его сын Дмитрий. По данным Lursoft, сейчас компания, по крайней мере на бумаге, принадлежит ее председателю Александру Киселеву.

Другое предприятие - Latgales alus D - сменило владельцев в середине июля по той же схеме. В середине июня из рядов собственников пропадает жена Алексина, в середине июля сын также продает свои доли совладельцу из Латвии Александру Граховскому.

В те же дни семья Алексина продала свою кипрскую компанию MTV Investments Holdings, которая владела одноименным банком в Беларуси. В коротком интервью партнерам Re:Baltica OCCRP Алексин заявил, что не имеет никакого отношения к санкциям и что продажа готовилась уже давно.

Кто такой Алексин?

Алексин - один из самых влиятельных белорусских предпринимателей, в сфере его интересов - табак, энергетика, нефтепродукты, недвижимость, логистика, гостиничный бизнес и производство продуктов питания. В оправдание санкций ЕС говорится, что он поддерживает близкие отношения как с Александром Лукашенко, так и с его сыном Виктором, с которым он также участвует в байкерском движении. Алексину принадлежит недвижимость "Александрия 2", неофициально называемая резиденцией президента, где Лукашенко бывает частым гостем. Он также контролирует сеть продаж табака в Беларуси и по приказу Лукашенко стал единственным импортером табачных изделий, а затем и электронных сигарет (раньше табак могла импортировать только государственная компания).

История повторяется

Обе даугавпилсские компании уже имеют опыт с владельцами под санкциями. Раньше они принадлежали белорусскому миллиардеру Юрию Чижу, которого часто называют кассиром Лукашенко и который также управлял нефтегазовым холдингом Triple, куда входила компания Neonafta. Neonafta владела 80% акций Mama D и Latgales alus D.

В 2012 году Triple была внесена в черный список ЕС после того, как режим Лукашенко арестовал десятки активистов. Затем обе латгальские компании попали в руки Алексина, который ранее был указан в них как председатель правления, а затем член правления, а его жена Инна и сын Дмитрий - как реальные бенефициары вместе с латвийскими партнерами.

Теперь Алексин попал в санкционный список, и компании перешли в другие руки.

На самом деле у одного из предприятий дела идут не очень хорошо. В Mamas D - четыре сотрудника, и 2019 год компания завершила с убытками в 144 тысячи евро, указывает годовой отчет.

Latgales alus D - намного прибыльнее, чем Mamas D. В прошлом году оборот предприятия составил почти четыре миллиона евро, а прибыль - полмиллиона.

Re:Baltica не удалось выяснить причины смены собственника. Телефон, указанный Mamas D, недоступен. Секретарь Latgales Alus D обещала передать Граховскому сообщение о вопросе Re:Baltica, но тот так и не перезвонил.

Латвия действовать не спешит