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Лето в этом году даже слишком балует нескончаемой жарой и сильной засухой. Чтобы народная поговорка «все хорошо, что в меру» пришлась к месту, в эту жару мы просто обязаны позаботиться о собственном здоровье и здоровье наших близких. Бесконечная жара и пустые полки со скупленными вентиляторами в магазинах заставляют задуматься о возможности обеспечить себе комфорт в долгосрочной перспективе с помощью кондиционера. Однако есть так много «но» ... Пора их развеять! Представители компании по продаже и установке самого широкого спектра оборудования для кондиционирования воздуха в зданиях "Leduslācis" расскажут нам, как хорошо себя чувствовать дома или на работе, а также всю правду и мифы о кондиционерах.

Существуют самые разные взгляды на то, как кондиционер влияет на наше здоровье и комфорт. Представители компании «Leduslācis» подчеркивают, что истина - где-то посередине, потому что, понимая принципы работы кондиционера, а также умея его профессионально установить и проводить надлежащее обслуживание, можно добиться отличного климата для работы и прекрасного самочувствия в долгосрочной перспективе.

Что такое кондиционер, и для чего он нужен?

Может показаться, что ответ на этот вопрос известен каждому, кто наслаждался прохладным воздухом в супермаркетах и в транспорте, но оказывается, что мы часто ошибаемся, путая такие устройства, как увлажнители и вентиляторы, с кондиционерами. Основная функция кондиционеров - создание благоприятного микроклимата в помещении. Настоящая система кондиционирования воздуха должна обеспечивать желаемую температуру, относительную влажность и циркуляцию воздуха. Но вышеперечисленные устройства этих функций никак не выполняют.

Второй по популярности миф — это то, что кондиционеры предназначены только для борьбы с летней жарой. Будто бы это продукт одного сезона! Однако, оказывается, зимой они очень даже полезны, потому что не только согревают прохладный воздух, но и увлажняют его, что немаловажно для нашего здоровья.

Кондиционер:

Поддерживает необходимую влажность во всех частях помещения;

Освобождает воздух от чрезмерной влажности в определенные сезоны;

Обеспечивает постоянную и достаточную вентиляцию;

Эффективно очищает воздух от микроорганизмов, пыли, копоти и других инородных тел;

Эффективно охлаждает воздух в помещении в определенное время года;

Согревает или помогает согреть помещение зимой.

«Кондиционер - враг здоровью» - миф или правда?

Летом воздух в помещении необходимо как охлаждать, так и осушать. Доказано, что прохладный воздух и комфортный климат повышают нашу работоспособность. Почему нам трудно долго оставаться в жаре? Потому что мы не можем естественным образом выделять тепло из нашего тела и начинаем потеть. Падает качество работы и производительность, поэтому кондиционер может быть идеальным решением, если вам нужно выполнить важную работу, а лето слишком балует теплом.

По мнению специалистов компании «Leduslācis», относительная влажность в помещениях должна быть не ниже 40%, иначе могут возникнуть опасения по поводу возникновения заболеваний верхних дыхательных путей. При регулярном вдыхании такого сухого воздуха слизистые оболочки дыхательных путей пересыхают. С такими типичными для зимнего сезона заболеваниями можно бороться только путем увлажнения воздуха, что и делает кондиционер.

Обычно самые большие проблемы со здоровьем вызывает неправильно отрегулированный воздушный поток, - если он направлен прямо на человека, соответствующая часть тела быстро остывает, что, в свою очередь, может спровоцировать различные заболевания. Таким образом этот поток создает эффект сквозняка, который бросает вызов иммунитету и делает человека восприимчивым к окружающим микробам.

Большинство людей простужаются (насморк, боль в горле, жар), но длительное неправильное использование кондиционера может также привести к нежелательному воспалению нервов и суставов.

«У хорошего кондиционера параметры температуры, воздушного потока и влажности можно регулировать. Современные кондиционеры могут регулировать воздушный поток, направляя его в те места помещения, в которых нет людей. Также важно регулярно менять воздушные фильтры, чтобы избежать возникновения благоприятной для бактерий среды. Удобно это делать с помощью спреев для очистки систем кондиционирования», - рассказывает представитель компании «Leduslācis». «Только внимательно следя за функциональностью приобретенного оборудования, вы сможете сэкономить свои деньги в долгосрочной перспективе, потому что правильно обслуживаемое оборудование определенно прослужит дольше».

Скорость воздуха должна быть такой, чтобы человек не мог ее ощущать (примерно 0,15 м/с).

Идеальной и комфортной для человека считается температура воздуха от +21 до +23 градусов.

От 3 до 5 градусов Цельсия - рекомендуемая разница температур между помещением, в котором работает кондиционер, и вне его.

Вам нужен кондиционер? С чего начать?

Принимать решение о необходимости кондиционера дома следует, учитывая различные аспекты, а также заранее проконсультировавшись со специалистами. Важно, чтобы кондиционер продавался, доставлялся, устанавливался, обслуживался и ремонтировался одной компанией, поскольку это единственный способ гарантировать бесперебойную работу всех систем в течение длительного периода времени.

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Перед принятием решения о покупке кондиционера команда компании «Leduslācis» рекомендует выяснить, подходят ли ваши рабочие помещения и жилое пространство для работы кондиционера. Здесь обязательно нужен совет разбирающихся в этом вопросе людей. Даже если по каким-то причинам в помещениях имеются затруднения, команда компании «Leduslācis» готова не только ответить на интересующие вопросы, но и адаптировать вашу среду к конкретной системе кондиционирования. Также важно понять, сколько средств вы готовы потратить на эти цели.

«Цены на кондиционеры сегодня очень разные, потому что они определяются возможностями разных устройств. Каждый может найти что-то для себя. После того, как заказчик выбрал наиболее подходящее оборудование и монтажные решения, мы выполняем индивидуальный расчет стоимости услуг в соответствии с проектом, который зависит от местоположения, расстояния, типа, мощности, электрического подключения оборудования и т.д.», - поясняют представители компании «Leduslācis».

Если вы не уверены в необходимости кондиционирования воздуха, задайте несколько вопросов консультантам по оборудованию:

* Подходит ли кондиционер как для зимы, так и для лета: воздух просто охлаждается или зимой увлажняется, а летом осушается?

* Если воздух охлаждается и осушается, куда девается конденсированная вода? Что мне с ней делать?

* И наоборот - если воздух увлажняется и утепляется, то, как вода поступает в кондиционер?

* Будет ли моя желаемая температура поддерживаться автоматически или ее нужно регулировать?

* Как правильно чистить кондиционер?

* Что указывает на то, что в кондиционере что-то сломалось?

* Сколько кондиционер будет потреблять электроэнергии?