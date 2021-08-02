Пн, 2.08.2021
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Зрительница передачи Bez tabu

ФОТО ⟩ Пловец из Бразилии повторил легендарный мем с бронзовой медалью

ФОТО: EPA/Scanpix

Бразильский пловец Бруно Фратус занял третье место на Олимпийских играх в заплыве на 50 метров вольным стилем. Для Фратуса эта награда стала главным достижением в карьере.

Во время церемонии награждения Фратус радовался своему результату даже больше, чем серебряный призёр француз Флоран Маноду и американский пловец Калеб Драссел, который установил олимпийский рекорд и занял первое место.

Пловец так бурно праздновал победу на пьедестале, что повторил известный мем под названием Bronze Medal - на фото Фратус радуется победе, поднимает руки вверх, кусает медаль, практически кадр в кадр повторяя то, что делал главный герой легендарного мема.

После награждения Бруно подбежал к своей жене, которая приехала в Токио в качестве тренера, и начал её целовать, нарушив протоколы организаторов.

Бронзовая медаль стала главным достижением в карьере бразильского пловца. На Олимпиаде-2012 в Лондоне он занял четвёртое место, уступив всего на 0,02 секунды бронзовому призёру, а на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро - занял шестое место.

За ходом Олимпийских игр можно следить в разделе "Токио-2020" на RUS TVNET!


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