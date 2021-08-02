ФОТО ⟩ Пловец из Бразилии повторил легендарный мем с бронзовой медалью

Во время церемонии награждения Фратус радовался своему результату даже больше, чем серебряный призёр француз Флоран Маноду и американский пловец Калеб Драссел, который установил олимпийский рекорд и занял первое место.

Пловец так бурно праздновал победу на пьедестале, что повторил известный мем под названием Bronze Medal - на фото Фратус радуется победе, поднимает руки вверх, кусает медаль, практически кадр в кадр повторяя то, что делал главный герой легендарного мема.

Quando o meme vira realidade. pic.twitter.com/EzBHbh7CXw — Thiago Ourives (@ThiagoOurives) August 1, 2021

После награждения Бруно подбежал к своей жене, которая приехала в Токио в качестве тренера, и начал её целовать, нарушив протоколы организаторов.

I was sobbing when i saw how emotional was Bruno Fratus when he received the bronze medal and then he did this and now i am crying so hard 🥺🤧🤧❤️❤️❤️ pic.twitter.com/bQcNbX2lf5 — Heather Zen’in🦋 (@heathercruz_11) August 1, 2021

Бронзовая медаль стала главным достижением в карьере бразильского пловца. На Олимпиаде-2012 в Лондоне он занял четвёртое место, уступив всего на 0,02 секунды бронзовому призёру, а на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро - занял шестое место.