Видео ⟩ Солист Modern Talking с сыном чудом избежали смерти на Ибице

К исполнителю в гости на Ибицу приехал сын. Они решили попутешествовать вместе на автомобиле - внедорожнике Land Rover. В какой-то момент машина загорелась прямо на ходу, когда они были в салоне. Из-под капота начал валить густой дым, а в салоне почувствовался резкий запах гари.

Отказала педаль газа. Ничего не работало. Андерсу с сыном пришлось экстренно покинуть машину. Они расстегнули ремни и выпрыгнули из авто, а через несколько секунд внедорожник загорелся.