Видео ⟩ Солист Modern Talking с сыном чудом избежали смерти на Ибице
Солист Modern Talking Томас Андерс с сыном чудом избежали смерти. Об этом артист рассказал в соцсетях.
Солист Modern Talking Томас Андерс с сыном чудом избежали смерти. Об этом артист рассказал в соцсетях.
К исполнителю в гости на Ибицу приехал сын. Они решили попутешествовать вместе на автомобиле - внедорожнике Land Rover. В какой-то момент машина загорелась прямо на ходу, когда они были в салоне. Из-под капота начал валить густой дым, а в салоне почувствовался резкий запах гари.
Отказала педаль газа. Ничего не работало. Андерсу с сыном пришлось экстренно покинуть машину. Они расстегнули ремни и выпрыгнули из авто, а через несколько секунд внедорожник загорелся.
58-летний музыкант разместил видео в соцсетях. Он указал, что теперь экспертиза покажет, что послужило причиной возгорания. Певец не расстроился. Он отметил, что людям, пострадавшим от наводнений в Германии, было гораздо хуже.