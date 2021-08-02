Пн, 2.08.2021
Как организаторы мероприятий, мы зависим от постановлений Кабинета министров. Зрители должны понимать, что это не правила, придуманные артистами. Сандис Моховиков, многолетний продюсер
Сандис Моховиков, многолетний продюсер

Видео ⟩ Солист Modern Talking с сыном чудом избежали смерти на Ибице

Солист Modern Talking Томас Андерс с сыном чудом избежали смерти. Об этом артист рассказал в соцсетях. 

К исполнителю в гости на Ибицу приехал сын. Они решили попутешествовать вместе на автомобиле - внедорожнике Land Rover. В какой-то момент машина загорелась прямо на ходу, когда они были в салоне. Из-под капота начал валить густой дым, а в салоне почувствовался резкий запах гари.

Отказала педаль газа. Ничего не работало. Андерсу с сыном пришлось экстренно покинуть машину. Они расстегнули ремни и выпрыгнули из авто, а через несколько секунд внедорожник загорелся.

58-летний музыкант разместил видео в соцсетях. Он указал, что теперь экспертиза покажет, что послужило причиной возгорания. Певец не расстроился. Он отметил, что людям, пострадавшим от наводнений в Германии, было гораздо хуже.


НАВЕРХ
Back