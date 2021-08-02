Вакцинация в Сейме: некоторые депутаты не прививаются ради политических целей

Она добавила, что депутаты Сейма имеют возможность сделать прививки от Covid-19 с мая, например, все депутаты фракции "Новое единство" прошли вакцинацию.

"Однако есть коллеги, которые, на мой взгляд, не вакцинируются больше по политическим причинам, потому что приближаются выборы в Сейм, и, очевидно, есть депутаты, для которых хороши все средства ловли голосов избирателей. Они используют эту ситуацию и популяризируют отказ от вакцинации как политическую цель", - сказала Либиня-Эгнере.

Опросы о том, сколько депутатов не хотят вакцинироваться от Covid-19, проводились только во фракциях Сейма, но в Сейме относительно много и депутатов вне фракций.

По словам спикера Сейма, полноценная работа Сейма возможна только очно, когда парламентарии поднимаются на трибуну и выступают. Работа в удаленном формате - это приспособление к эпидемиологической ситуации. Сейчас большинство депутатов Сейма готовы работать очно.

Либиня-Эгнере признала, что непривитых депутатов нельзя не допускать к работе, но нельзя и перестроить зал Сейма, чтобы обеспечить двухметровую дистанцию, и Сейм не должен платить из бюджета за тесты на Covid-19.