Covid-19: В Литве зарегистрировано 212 новых случаев, в Эстонии - 87

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 212 новых случаев коронавируса, смертей от этого заболевания на зафиксировано, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 122,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 2,7%.

За минувшие сутки сделано 2895 молекулярных тестов (ПЦР) и 2893 антигенных теста на Covid-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 283 246 человек. От коронавируса в Литве скончались 4416 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1943 теста на коронавирус, положительный результат дали 87 тестов (4,5%).

63 человека, то есть 72,4% тех, чьи тесты оказались положительными, не вакцинированы, 4 человека имеют одну прививку, а у 20 курс вакцинации завершен.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 142,4 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 4,3% тестов.

За сутки открыто 5 новых историй болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 49 пациентам. Средний возраст госпитализированных 67 лет, пациентов старше 60 лет 34, они составляют 69,4% госпитализированных.

Среди находящихся на лечении в больнице - семь человек, завершивших курс вакцинации (14,3%).