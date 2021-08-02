В образовательных учреждениях от Covid-19 уже было привито 62% работников

Количество вакцинированного персонала в дошкольных учреждениях и школах увеличилось на 3 процентных пункта, достигнув 51% и 65% соответственно.

Количество сотрудников вузов, вакцинированных от Covid-19, увеличилось за неделю на 1 процентный пункт, достигнув 79%.

Статус законопроекта

Скорее всего, 4 августа Сейм примет решение о дальнейшем продвижении законопроекта об обязательной вакцинации для отдельных отраслей. В то же время путь законопроекта в парламент будет очень трудным, и в настоящее время предсказать исход невозможно. Он может остановиться на голосовании по пути в комиссии, а вторая крайность - закон приостановят на два месяца, чтобы собрать не менее 154 868 подписей для инициирования референдума.

"В референдуме нет необходимости, потому что это дорогостоящий процесс. Думаю, мы все же найдем золотую середину", - говорит депутат фракции "Согласие" Андрей Клементьев.

При этом около 40 депутатов от оппозиции уже поддержали приостановку законопроекта (необходимо собрать не менее 34 подписей), пишет Diena.

Календарь вакцинации для педагогов

Министерство образования и науки подготовило "календарь" вакцинации для педагогов, указав, какой вакциной до какой даты следует привиться, чтобы к 1 сентября считаться закончившим вакцинацию.