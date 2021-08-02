Фото ⟩ Мероприятия Baltic Pride 2021 открылись торжественным поднятием радужного флага

На этой неделе в рамках Baltic Pride 2021 пройдет около 40 мероприятий - различные дискуссии, семинары, кинопоказы и конференции.

Как пояснил сопредседатель мероприятия Каспар Залитис, в этом году традиционное центральное событие прайда - шествие - пройдет в виде творческого мультимедийного приключения "Твой особенный Baltic Pride", к которому 7 августа в прямом эфире сможет подключиться любой желающий.

Видео: TVNET. Равенство

"Балтийский прайд-марш, как и любой другой, символизирует заметность сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ+) и его сторонников, а также их право на свободу выражения мнений и собраний. Уже известно, что привычный прайд-марш не состоится, вместо него пройдет яркое онлайн-мероприятие "Твой особенный Baltic Pride", которое будет состоять из "прайд-заезда" и концерта "Празднуй с гордостью", - рассказал Залитис.

Он сообщил, что по улицам Риги будет курсировать специальный автобус Baltic Pride. Его "капитаном" станет Магнус Эриньш, который будет исполнять популярные песни. Ведущим "прайд-заезда" будет Рой Роджерс, который пообщается с участниками фестиваля и друзьями сообщества ЛГБТ+.

В культурном центре Канепес уже сегодня в 16:00 состоится дискуссия "Язык вражды - как его распознать?", в ходе которой участники будут рассуждать о распространении ненависти в соцсетях. На 18:00 запланирована дискуссия общества Safe space о предрассудках в обществе.

В 20:00 в центре Канепес будет показан фильм A Perfectly Normal Family, а завершится день постановкой театра импровизации Divas.

Все мероприятия Baltic Pride будут организованы в соответствии со всеми мерами эпидемиологической безопасности. Мероприятие будет открыто для людей, которые были вакцинированы или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев. При входе необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, вместе с действующим цифровым сертификатом - его можно получить на веб-сайте Covid19sertifikats.lv.