Количество новых случаев Covid-19 в Латвии за неделю увеличилось на 29,8%

За минувшую неделю также увеличилось количество сделанных тестов на Covid-19, достигнув в среднем 7 468 тестов в день по сравнению с 7 184 тестами в день неделей ранее. В среднем на прошлой неделе выявлялось 60 новых случаев Covid-19 в день, что на 14 случаев больше, чем неделей ранее.

За последние семь дней в среднем в больницы ежедневно госпитализировали по четыре пациента с Covid-19, а в больницах в среднем ежедневно проходили лечение в среднем 44 человека - неделей ранее таких пациентов было 53.

За последние две недели заболеваемость коронавирусом увеличилась на 31,1% среди 20-29-летних людей и на 22,4% среди 10-19-летних. Также наблюдается рост в возрастной группе от 30 до 49 лет - на 17,7%. Большинство недавно выявленных случаев Covid-19 было в Риге, Рижском регионе и Курземе.

Коэффициент заражения Covid-19 вырос до 1,2 по сравнению с 1,14 неделей ранее. Таким образом, этот показатель достиг показателей начала мая, что свидетельствует о росте распространения Covid-19 в Латвии, подчеркивает SPKC.

Средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей в европейских странах вырос до 200,4 случая, а неделей ранее этот показатель был 151. В свою очередь, кумулятивный показатель в Латвии вырос с 27,7 до 30,5 случая.

SPKC сообщает, что доля завезенных на минувшей неделе в Латвию случаев Covid-19 снизилась с 27% до 15,1%: на прошлой неделе было зарегистрировано 63 таких случая по сравнению с 87 неделей ранее.

В период с 21 июня до минувшей недели наиболее часто коронавирус в Латвию завозили приехавшие из России - 63 случая, Турции - 45, Великобритании - 36, Испании - 33, Нидерландов - 15, Франции - 14, Грузии - 14, Финляндии - 14, Узбекистана - девять, Болгарии - семь и Германии - семь.