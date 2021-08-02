Известны города, в которых было зарегистрировано больше всего случаев Covid-19 за прошедшие сутки

В Риге было диагностировано десять новых случаев, но общее количество случаев в столице за 14 дней достигло 339 человек.

В последний день в Марупе были обнаружены три новых инфицированных. В самоуправлениях Елгавы и Олайне было диагностировано по два новых случая заболевания в каждом, но меньшее количество новых случаев было зарегистрировано в ряде других самоуправлений.

Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели в Риге - 339, в Лиепае - 26, в Вентспилсе и Ропажском крае - по 23, в Юрмальском, Кекавском и Огрском самоуправлениях - в каждом из 22 и в Марупе - 20 жителей. В течение последних двух недель в Алуксненском, Лудзенском и Валкском краях о информации о заболевших не поступало.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о населении уездов на начало 2021 года и данных SPKC за последние 14 дней в муниципалитетах Латвии, показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 население Латвии в настоящее время составляет 39,1 случая.

В настоящее время в 15 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в девяти он превышен на 50%. Самая высокая заболеваемость на 100 000 жителей в Кекаве, Ропажах, Саласпилсском районе, Вентспилсе, Олайне, Саулкрасты, Салдусе, Марупе, Мадонском крае и Риге.

Как уже сообщалось, в минувшие сутки в Латвии выявлено 26 новых случаев Covid-19. Информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии остался неизменным - 39,1 случая.

В субботу было сделано 3799 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.

В целом в Латвии Covid-19 лабораторно подтвержден в 138 925 случаях, 2556 человек, заразившихся коронавирусом, умерли.

В больницах лечатся 47 пациентов с Covid-19

За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализированы три пациента с коронавирусом, не выписано ни одного - таким образом, общее количество госпитализированных пациентов увеличилось с 44 до 47, свидетельствует актуальная информация Национальной службы здравоохранения (NVD).

В настоящее время у 39 пациентов заболевание проходит в средне-тяжелой форме, а у восьми пациентов заболевание протекает тяжело (17% из всех находящихся в больнице).

На сегодняшний день из больниц выписано 14 377 пациентов, которым был поставлен диагноз Covid-19.

На прошлой неделе темп вакцинации от Covid-19 снова снизился

На прошлой неделе темп вакцинации от Covid-19 в Латвии упал на 11% по сравнению с позапрошлой неделей, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

На прошлой неделе темп вакцинации упал почти так же, как на неделе Лиго - тогдп он был самым низким с марта. На неделе после праздников количество прививок увеличилось, однако в последующие две недели снова снизилось на 28% и 39% соответственно. Позднее это снижение прекратилось, за ним последовало увеличение на 11% за одну неделю, а на прошлой неделе снова снижение на 11%.

С 26 июля по 1 августа включительно прививки получили 33 590 человек, в том числе 14 934 получили первую дозу вакцины, 14 824 человека - вторую, а 3832 человека были привиты однократной вакциной Johnson&Johnson.