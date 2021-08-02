Видео ⟩ "Мне сказали, что я не единственный!": рижанину выдали неправильный сертификат Covid-19

Ивар решил сделать прививку вакциной Moderna, но когда он приехал, ему сообщили, что конкретной вакцины нет на месте. После долгих раздумий и громких дискуссий Ивар согласился сделать прививку Johnson & Johnson. Ему сообщили, что сертификат начнет действовать через 14 дней.

Ивар рассказывает о своем сертификате: "В июле я распечатал сертификат, был так рад, что он у меня есть, я решил пойти в спорт-бар, чтобы посмотреть футбольный матч. По прибытии, конечно, сотрудники попросили меня предъявить сертификат. Я показал, но мне сказали, что он недействительный! Я даже распечатал в трех экземплярах, но показывало, что недействительный. Я понял, что что-то не так".

Мужчина обнаружил, что на сертификате написано название Pfizer-BioNTech, что, конечно же, неверно.

Первоначально Ивар обратился в Национальную службу здравоохранения, но ему сказали, что ошибки быть не может. Однако мужчине удалось найти человека, который сделал ему прививку, который также подтвердил, какую вакцину на самом деле сделал Ивар. Позже Ивара попросили обратиться в Veselības centrs 4, который отвечает за вакцинацию на Рижском Центральном рынке.

Ивар поделился своей историей: "Они попросили мой личный идентификационный код, имя, спросили, буду ли я вакцинирован на Центральном рынке 2 июня. Я ответил утвердительно. Спросили, вакцинировался ли Johnson & Johnson, я говорю, что да, если у меня есть сертификат Pfizer, и на это ответил "Да", на что мне говорят, что я не единственный".

Руководитель проекта вакцинации Veselības centrs 4 Джейна Межале, комментирует ситуацию так: "Рижский центральный рынок - это место массовой вакцинации с довольно большой нагрузкой и большим потоком людей. В таких обстоятельствах существует риск ошибки, связанной с человеческим фактором, и в этом случае ситуация также связана с ошибкой человека. Такие случаи для нас редкость, приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию".