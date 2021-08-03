День #11 ⟩ Личная медаль Симоны Байлз и невероятный рекордсмен из Норвегии
Во вторник, 3 августа, на летних Олимпийских играх в Токио разыграли 28 комплектов медалей в 9 видах спорта.
Во вторник, 3 августа, на летних Олимпийских играх в Токио разыграли 28 комплектов медалей в 9 видах спорта.
Гребля на байдарках и каноэ, 200 м, байдарка, женщины
Новозеландка Лиза Кэррингтон с результатом 38,120 секунды выиграла золотую медаль в байдарке-одиночке на 200 м. Серебряным призёром стала испанка Тереса Портела Ривас (38,883), а бронза досталась представительнице Дании Эмме Остранн Йёргенсен (38,901).
Гребля на байдарках и каноэ, 1000 м, каноэ-двойка, мужчины
Кубинцы Сергей Торрес Мадригаль и Фернандо Дайян Хорхе Энрикес с результатом 3.24,995 выиграли золото в каноэ-двойке на дистанции 1000 м. Серебряными призёрами стали китайцы Хао Лю и Пэнфэй Чжэн (3.25,198), а бронза досталась немцам Себастьяну Бренделю и Тиму Хекеру (3.25,615).
Гребля на байдарках и каноэ, 1000 м, байдарка, мужчины
Венгр Балинт Копас с результатом 3.20,643 выиграл золото в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 м. Серебро досталось его соотечественнику Адаму Варге (3.22,431), а бронзу завоевал португалец Фернанду Пименте (3.33,478).
Гребля на байдарках и каноэ, 500 м, байдарка-двойка, женщины
Новозеландки Лиза Кэррингтон и Кейтлин Регал выиграли золото в гребле на байдарке-двойке на дистанции 500 м, показав результат 1.35,785.
Серебро завоевали представительницы Польши Каролина Ная и Анна Пулавска (1.36,753), а бронза досталась венгеркам Данюте Козак и Доре Бодоньи (1.36,867).
Лёгкая атлетика, прыжки в длину, женщины
Представительница Германии Малайка Миамбо выиграла золотую медаль в прыжках в длину, показав результат 7 метров ровно. Серебряным призёром стала американка Бриттни Риз (6,97), а бронза досталась нигерийке Эзе Бруме (6,97).
Лёгкая атлетика, 400 м с барьерами, мужчины
Настоящим героем дня стал норвежец Карстен Вархольм, который выиграл золотую медаль в беге на 400 м с барьерами, установив мировой рекорд - 45,94 секунды. Стоит отметить, что Вархольм побил мировой рекорд второй раз за год - в июле он пробежал дистанцию за 46,70 секунды.
Серебро завоевал американец Рай Бенджамин (46,17), а бронза досталась бразильцу Алисону Дос Сантосу (46,72).
Лёгкая атлетика, прыжки с шестом, мужчины
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис выиграл золотую медаль в прыжках с шестом, показав результат 6,02 м. Серебряным призёром стал американец Кристофер Нильсен (5,97 м), а бронза досталась бразильцу Тьяго Бразу (5,87 м).
Лёгкая атлетика, метание молота, женщины
Полька Анита Влодарчик завоевала золотую медаль в метании молота и стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. Её результат - 78,48 м. Серебряным призёром стала китаянка Ван Чжэн (77,03 м), а бронза досталась ещё одной представительнице Польши Мальвине Копрон (75,49 м).
Лёгкая атлетика, 800 м, женщины
Американка Атинг Му завоевала золотую медаль в беге на 800 м, показав результат 1.55,21. Серебро завоевала британка Кили Ходжкинсон (1.55,88), а третье место с личным рекордом заняла другая американка Рэвин Роджерс (1.56,81).
Лёгкая атлетика, 200 м, женщины
Ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в беге на 200 м. Её результат - 21,53 секунды. Серебро досталось представительнице Намибии Кристин Мбома (21,81), а бронза - американке Габриэль Томас (21,87).
Бокс, 52-57 кг, мужчины
Бронза в соревнованиях по боксу в весовой категории до 57 кг досталась кубинцу Ласаро Альваресу и представителю Ганы Самюэлю Такьи. 5 августа в решающем поединке за золотую медаль сойдутся американец Дюк Раган и россиянин Альберт Батыргазиев.
Бокс, 81-91 кг, мужчины
Бронза в соревнованиях по боксу в весовой категории до 91 кг досталась бразильцу Абнеру Тейшейре и новозеландцу Дэвиду Ньике. 6 августа в решающем поединке за золотую медаль соудйтся кубинец Хулио Сесар ла Крус и россиянин Муслим Гаджимагомедов.
Бокс, 54-57 кг, женщины
Японка Сэна Ириэ стала олимпийской чемпионкой по боксу в весе до 57 кг. В решающем поединке она победила филиппинскую спортсменку Нести Петесио. Обладателями бронзы стали итальянка Ирма Теста и британка Кэррисс Артингстолл.
Бокс, 63-69 кг, мужчины
32-летний кубинский боксёр Рониэль Иглесиас стал двукратным олимпийским чемпионом, завоевав золото в весовой категории до 69 кг. В финальном поединке он единогласным решением судей победил Пэта Маккормака из Великобритании. Обладателями бронзовых медалей стали россиянин Андрей Замковский и ирландец Эйдан Уолш.
Парусный спорт, 49-й FX, женщины
Парусный спорт, 49-й, мужчины
Парусный спорт, "Финн", мужчины
Британец Джайлс Скотт выиграл золотую медаль в соревнованиях по парусному спорту в классе "Финн". Серебряным призёром стал венгр Жомбор Береш, а бронза досталась испанцу Хоану Кардоне Мендесу.
Парусный спорт, "Накра 17", микст
Итальянцы Руджеро Тита и Катерина Банти выиграли золото в смешанных соревнованиях по парусному спорту в классе "Накра 17". Серебро завоевали британцы Джон Гимсон и Анна Бёрнет, а третье место заняли представители Германии Пауль Колхофф и Алика Штулеммер.
Прыжки в воду, трамплин 3 м, мужчины
Китаец Сийи Се выиграл золотую медаль в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Его результат - 558,75 баллов. Серебро досталось его соотечественнику Цзунъюань Вану (534,90), а бронза досталась британцу Джеку Ло (518,00).
Спортивная гимнастика, брусья, мужчины
Китайский гимнаст Цзинюань Цзоу занял первое место в упражнениях на параллельных брусьях. Его результат - 16,233 балла. Серебро с результатом 15,700 балла завоевал представитель Германии Лукас Даузер. Бронзу завоевал турок Ферхат Ариджан (15,633 балла).
Спортивная гимнастика, бревно, женщины
Китаянка Чэньчэнь Гуань с результатом 14,633 балла завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне. Второй стала её соотечественница Сицзин Тан (14,233 балла), а бронза досталась четырёхкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике, американке Симоне Байлз (14,000 балла).
Спортивная гимнастика, перекладина, мужчины
Японский гимнаст Даики Хасимото завоевал золотую медаль в упражнениях на перекладине. Его результат - 15,066 балла. Вторым стал хорват Тин Србич (14,900 балла), а бронза досталась российскому гимнасту Никите Нагорному (14,533 балла).
Велотрек, командное преследование, женщины
Немецкие велогонщицы выиграли золото в командной гонке преследования, установив мировой рекорд - 4.04,242. Серебро досталось британкам (4.10.607), а бронзу завоевали спортсменки из США (4.10,552).
Велотрек, командный спринт, мужчины
Велосипедисты из Нидерландов завоевали золотые медали в командном спринте по велотреку, установив олимпийский рекорд. Их результат - 41,369. Второе место досталось сборной Великобритании, а третье место заняли спортсмены из Франции.
Спортивная борьба, до 77 кг, греко-римская борьба
Венгр Тамаш Лёринц завоевал золото в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг. В решающем поединке он победил представителя Киргизии Акжола Махмудова со счётом 2:1. Обладателями бронзы стали японец Сохеи Ябику и азербайджанец Рафик Гусейнов.
Спортивная борьба, до 97 кг, греко-римская борьба
Российский борец Муса Евлоев завоевал золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале он победил армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1. Обладателями бронзовых медалей стали поляк Тадеуш Михалик и иранец Мохаммадхади Сарави.
Спортивная борьба, до 68 кг, женская борьба
Американка Тамира Марианна Сток Менса выиграла золотую медаль в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 68 кг. В решающем поединке она победила нигерийку Блессинг Оборудуду со счётом 4:1. Обладательницами бронзы стали украинка Алла Черкасова и Мээрим Жуманазарова из Киргизии.
Тяжёлая атлетика, до 109 кг, мужчины
Узбекистанский тяжелоатлет Акбар Джураев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 109 кг. Его результат 430 кг (193+237). Серебряным призёром стал армянин Симон Мартиросян (423 кг - 195+228), а бронза досталась латвийскому штангисту Артуру Плесниексу (410 кг - 180+230).
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
*Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России
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