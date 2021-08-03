День #11 ⟩ Личная медаль Симоны Байлз и невероятный рекордсмен из Норвегии

Лёгкая атлетика, прыжки в длину, женщины

Представительница Германии Малайка Миамбо выиграла золотую медаль в прыжках в длину, показав результат 7 метров ровно. Серебряным призёром стала американка Бриттни Риз (6,97), а бронза досталась нигерийке Эзе Бруме (6,97).

Лёгкая атлетика, 400 м с барьерами, мужчины

Настоящим героем дня стал норвежец Карстен Вархольм, который выиграл золотую медаль в беге на 400 м с барьерами, установив мировой рекорд - 45,94 секунды. Стоит отметить, что Вархольм побил мировой рекорд второй раз за год - в июле он пробежал дистанцию за 46,70 секунды.

Серебро завоевал американец Рай Бенджамин (46,17), а бронза досталась бразильцу Алисону Дос Сантосу (46,72).

Лёгкая атлетика, прыжки с шестом, мужчины

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис выиграл золотую медаль в прыжках с шестом, показав результат 6,02 м. Серебряным призёром стал американец Кристофер Нильсен (5,97 м), а бронза досталась бразильцу Тьяго Бразу (5,87 м).

Лёгкая атлетика, метание молота, женщины

Полька Анита Влодарчик завоевала золотую медаль в метании молота и стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. Её результат - 78,48 м. Серебряным призёром стала китаянка Ван Чжэн (77,03 м), а бронза досталась ещё одной представительнице Польши Мальвине Копрон (75,49 м).

Лёгкая атлетика, 800 м, женщины

Американка Атинг Му завоевала золотую медаль в беге на 800 м, показав результат 1.55,21. Серебро завоевала британка Кили Ходжкинсон (1.55,88), а третье место с личным рекордом заняла другая американка Рэвин Роджерс (1.56,81).

Лёгкая атлетика, 200 м, женщины

Ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон стала четырёхкратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в беге на 200 м. Её результат - 21,53 секунды. Серебро досталось представительнице Намибии Кристин Мбома (21,81), а бронза - американке Габриэль Томас (21,87).

Бокс, 52-57 кг, мужчины

Бронза в соревнованиях по боксу в весовой категории до 57 кг досталась кубинцу Ласаро Альваресу и представителю Ганы Самюэлю Такьи. 5 августа в решающем поединке за золотую медаль сойдутся американец Дюк Раган и россиянин Альберт Батыргазиев.

Бокс, 81-91 кг, мужчины

Бронза в соревнованиях по боксу в весовой категории до 91 кг досталась бразильцу Абнеру Тейшейре и новозеландцу Дэвиду Ньике. 6 августа в решающем поединке за золотую медаль соудйтся кубинец Хулио Сесар ла Крус и россиянин Муслим Гаджимагомедов.

Бокс, 54-57 кг, женщины

Японка Сэна Ириэ стала олимпийской чемпионкой по боксу в весе до 57 кг. В решающем поединке она победила филиппинскую спортсменку Нести Петесио. Обладателями бронзы стали итальянка Ирма Теста и британка Кэррисс Артингстолл.

Бокс, 63-69 кг, мужчины

32-летний кубинский боксёр Рониэль Иглесиас стал двукратным олимпийским чемпионом, завоевав золото в весовой категории до 69 кг. В финальном поединке он единогласным решением судей победил Пэта Маккормака из Великобритании. Обладателями бронзовых медалей стали россиянин Андрей Замковский и ирландец Эйдан Уолш.

Парусный спорт, 49-й FX, женщины

Мартине Граэль и Кахена Кунце (Бразилия) Тина Лунц и Сюзанн Беуке (Германия) Аннемик Беккеринг и Анне Дютц (Нидерланды)

Парусный спорт, 49-й, мужчины

Дилан Флетчер и Стюарт Битхелл (Великобритания) Питер Бёрлинг и Блэр Тьюк (Новая Зеландия) Эрик Хайль и Томас Плессель (Германия)

Парусный спорт, "Финн", мужчины

Британец Джайлс Скотт выиграл золотую медаль в соревнованиях по парусному спорту в классе "Финн". Серебряным призёром стал венгр Жомбор Береш, а бронза досталась испанцу Хоану Кардоне Мендесу.

Парусный спорт, "Накра 17", микст

Итальянцы Руджеро Тита и Катерина Банти выиграли золото в смешанных соревнованиях по парусному спорту в классе "Накра 17". Серебро завоевали британцы Джон Гимсон и Анна Бёрнет, а третье место заняли представители Германии Пауль Колхофф и Алика Штулеммер.

Прыжки в воду, трамплин 3 м, мужчины

Китаец Сийи Се выиграл золотую медаль в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. Его результат - 558,75 баллов. Серебро досталось его соотечественнику Цзунъюань Вану (534,90), а бронза досталась британцу Джеку Ло (518,00).

Спортивная гимнастика, брусья, мужчины

Китайский гимнаст Цзинюань Цзоу занял первое место в упражнениях на параллельных брусьях. Его результат - 16,233 балла. Серебро с результатом 15,700 балла завоевал представитель Германии Лукас Даузер. Бронзу завоевал турок Ферхат Ариджан (15,633 балла).

Спортивная гимнастика, бревно, женщины

Китаянка Чэньчэнь Гуань с результатом 14,633 балла завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне. Второй стала её соотечественница Сицзин Тан (14,233 балла), а бронза досталась четырёхкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике, американке Симоне Байлз (14,000 балла).

Спортивная гимнастика, перекладина, мужчины

Японский гимнаст Даики Хасимото завоевал золотую медаль в упражнениях на перекладине. Его результат - 15,066 балла. Вторым стал хорват Тин Србич (14,900 балла), а бронза досталась российскому гимнасту Никите Нагорному (14,533 балла).

Велотрек, командное преследование, женщины

Немецкие велогонщицы выиграли золото в командной гонке преследования, установив мировой рекорд - 4.04,242. Серебро досталось британкам (4.10.607), а бронзу завоевали спортсменки из США (4.10,552).

Велотрек, командный спринт, мужчины

Велосипедисты из Нидерландов завоевали золотые медали в командном спринте по велотреку, установив олимпийский рекорд. Их результат - 41,369. Второе место досталось сборной Великобритании, а третье место заняли спортсмены из Франции.

Спортивная борьба, до 77 кг, греко-римская борьба

Венгр Тамаш Лёринц завоевал золото в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг. В решающем поединке он победил представителя Киргизии Акжола Махмудова со счётом 2:1. Обладателями бронзы стали японец Сохеи Ябику и азербайджанец Рафик Гусейнов.

Спортивная борьба, до 97 кг, греко-римская борьба

Российский борец Муса Евлоев завоевал золотую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале он победил армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1. Обладателями бронзовых медалей стали поляк Тадеуш Михалик и иранец Мохаммадхади Сарави.

Спортивная борьба, до 68 кг, женская борьба

Американка Тамира Марианна Сток Менса выиграла золотую медаль в соревнованиях по борьбе в весовой категории до 68 кг. В решающем поединке она победила нигерийку Блессинг Оборудуду со счётом 4:1. Обладательницами бронзы стали украинка Алла Черкасова и Мээрим Жуманазарова из Киргизии.

Тяжёлая атлетика, до 109 кг, мужчины

Узбекистанский тяжелоатлет Акбар Джураев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 109 кг. Его результат 430 кг (193+237). Серебряным призёром стал армянин Симон Мартиросян (423 кг - 195+228), а бронза досталась латвийскому штангисту Артуру Плесниексу (410 кг - 180+230).

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Китай - 32-21-16 (69) США - 24-28-21 (73) Япония - 19-6-11 (36) Австралия - 14-4-15 (33) Команда ОКР - 13-21-18 (52) Великобритания - 13-17-13 (43) Германия - 8-8-14 (30) Франция - 6-10-8 (24) Нидерланды - 6-7-7 (20) Южная Корея - 6-4-9 (19) Новая Зеландия - 6-4-5 (15) *Команда ОКР = Команда Олимпийского комитета России