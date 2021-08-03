Очередная тяжелая авария на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас

Во второй половине дня в воскресенье в Дрейлини, на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас, из-за несоблюдения дорожных знаков произошло столкновение двух автомобилей. Пострадали несколько человек, двое даже попали в больницу.

"На место происшествия сразу же выехали три бригады медиков, они констатировали, что два человека получили политравмы или серьезные повреждения нескольких частей тела. Они в средне-тяжелом состоянии доставлены в больницу. Остальные участники движения, вовлеченные в ДТП, от осмотра медиков и предложенной помощи отказались", - рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Арита Фреймане.

ФОТО: Скриншот видео

Проживающие вблизи перекрестка люди, ставшие свидетелями большого количества аварий, считают, что водители виновны настолько, насколько это устанавливает буква закона. По сути, сам перекресток перевернулся - раньше улица Кайвас была главной дорогой, то теперь наоборот. Продление улицы Дзелзавас стало главной проезжей частью.

Что-то срочно нужно улучшать, так как в течение месяца там происходят как минимум две тяжелые аварии и несколько менее тяжелых ДТП.

Жители уверены, что должно быть какое-то решение. Департамент сообщения Рижской думы улучшения уже произвел - дорожные знаки стали ярче, но, очевидно, этого мало.