Вт, 3.08.2021
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Артем Шрайбман, политический аналитик

Очередная тяжелая авария на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

О неудачных переменах на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас, где многие водители продолжают ехать по привычке, а не соблюдая дорожные знаки, сообщалось уже многократно. О том, что на перекрестке необходимы улучшения, свидетельствует очередная довольно серьезная авария, произошедшая в воскресенье, сообщает Degpunktā.

Во второй половине дня в воскресенье в Дрейлини, на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас, из-за несоблюдения дорожных знаков произошло столкновение двух автомобилей. Пострадали несколько человек, двое даже попали в больницу.

"На место происшествия сразу же выехали три бригады медиков, они констатировали, что два человека получили политравмы или серьезные повреждения нескольких частей тела. Они в средне-тяжелом состоянии доставлены в больницу. Остальные участники движения, вовлеченные в ДТП, от осмотра медиков и предложенной помощи отказались", - рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Арита Фреймане.

ФОТО: Скриншот видео

Проживающие вблизи перекрестка люди, ставшие свидетелями большого количества аварий, считают, что водители виновны настолько, насколько это устанавливает буква закона. По сути, сам перекресток перевернулся - раньше улица Кайвас была главной дорогой, то теперь наоборот. Продление улицы Дзелзавас стало главной проезжей частью.

Что-то срочно нужно улучшать, так как в течение месяца там происходят как минимум две тяжелые аварии и несколько менее тяжелых ДТП.

Жители уверены, что должно быть какое-то решение. Департамент сообщения Рижской думы улучшения уже произвел - дорожные знаки стали ярче, но, очевидно, этого мало.

Передача Degpunktā связалась с департаментом сообщения и в ответ получила пояснение: "Чтобы улучшить безопасность на перекрестке улиц Дзелзавас и Кайвас, департамент сообщения установил перед перекрестком знак 30 км/час, за 50 метров до перекрестка установлен знак, предупреждающий, что на перекрестке необходимо соблюдать знак "STOP", в свою очередь, чтобы больше привлечь внимание водителя, сам знак "STOP" имеет люминесцентный ободок. Строительство светофора на этом перекрестке пока не планируется", - говорится в комментарии департамента.


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