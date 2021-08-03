Очередная тяжелая авария на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас

Во второй половине дня в воскресенье в Дрейлини, на перекрестке улиц Кайвас и Дзелзавас, из-за несоблюдения дорожных знаков произошло столкновение двух автомобилей. Пострадали несколько человек, двое даже попали в больницу.
"На место происшествия сразу же выехали три бригады медиков, они констатировали, что два человека получили политравмы или серьезные повреждения нескольких частей тела. Они в средне-тяжелом состоянии доставлены в больницу. Остальные участники движения, вовлеченные в ДТП, от осмотра медиков и предложенной помощи отказались", - рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Арита Фреймане.
Проживающие вблизи перекрестка люди, ставшие свидетелями большого количества аварий, считают, что водители виновны настолько, насколько это устанавливает буква закона. По сути, сам перекресток перевернулся - раньше улица Кайвас была главной дорогой, то теперь наоборот. Продление улицы Дзелзавас стало главной проезжей частью.
Что-то срочно нужно улучшать, так как в течение месяца там происходят как минимум две тяжелые аварии и несколько менее тяжелых ДТП.
Жители уверены, что должно быть какое-то решение. Департамент сообщения Рижской думы улучшения уже произвел - дорожные знаки стали ярче, но, очевидно, этого мало.
Передача Degpunktā связалась с департаментом сообщения и в ответ получила пояснение: "Чтобы улучшить безопасность на перекрестке улиц Дзелзавас и Кайвас, департамент сообщения установил перед перекрестком знак 30 км/час, за 50 метров до перекрестка установлен знак, предупреждающий, что на перекрестке необходимо соблюдать знак "STOP", в свою очередь, чтобы больше привлечь внимание водителя, сам знак "STOP" имеет люминесцентный ободок. Строительство светофора на этом перекрестке пока не планируется", - говорится в комментарии департамента.