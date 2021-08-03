Вт, 3.08.2021
Забор будет закреплен так, чтобы его нельзя было легко перерезать, а наверху будет колючая проволока. Видас Мачайтис, полковник и заместитель начальника Государственной пограничной службы Литвы
Видас Мачайтис, полковник и заместитель начальника Государственной пограничной службы Литвы

На Улманя гатве, улице Лачплеша и Калнциема ограничено движение

Иллюстративное фото ФОТО: Publicitātes foto

С сегодняшнего дня и до 15 декабря во время ремонтных работ будет ограничено движение транспорта на путепроводе через улицу Карля Улманя гатве на улице Юркалнес, сообщили агентству LETA в Рижской Думе.

В свою очередь движение по улице Улманя гатве по проезжей части у эстакады будет ограничено до 7 ноября, а до 20 августа во время строительства сетей водоснабжения и канализации будет ограничено движение автотранспорта и пешеходов на улице Лачплеша - возле дома на улице Лачплеша, 25.

Во время аварийного ремонта водопроводной сети в Риге на этой и следующей неделе будет ограничено движение также на нескольких участках улицы Калнциема.

С сегодняшнего дня до 4 августа будет ограничено движение по улице Калнциема в сторону центра, на участке от улицы Алисес до улицы Баложу. Ограничения также будут введены с 8 по 9 августа на улице Калнциема - в направлении в центр, на участке от улицы Мелнсила до улицы Алисес, а с 10 по 11 августа - в направлении от центра, от улицы Алисес до улицы Баложу, и на участке от улицы Мелнсила до улицы Алисес.

На улице Калнциема должна быть установлена временная остановка общественного транспорта.


НАВЕРХ
Back