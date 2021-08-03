На Улманя гатве, улице Лачплеша и Калнциема ограничено движение

В свою очередь движение по улице Улманя гатве по проезжей части у эстакады будет ограничено до 7 ноября, а до 20 августа во время строительства сетей водоснабжения и канализации будет ограничено движение автотранспорта и пешеходов на улице Лачплеша - возле дома на улице Лачплеша, 25.

Во время аварийного ремонта водопроводной сети в Риге на этой и следующей неделе будет ограничено движение также на нескольких участках улицы Калнциема.

С сегодняшнего дня до 4 августа будет ограничено движение по улице Калнциема в сторону центра, на участке от улицы Алисес до улицы Баложу. Ограничения также будут введены с 8 по 9 августа на улице Калнциема - в направлении в центр, на участке от улицы Мелнсила до улицы Алисес, а с 10 по 11 августа - в направлении от центра, от улицы Алисес до улицы Баложу, и на участке от улицы Мелнсила до улицы Алисес.