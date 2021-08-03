Латвийская копьеметательница Мадара Паламейка вышла в финал Олимпиады

Паламейка заняла 12-е место в квалификации, что позволило попасть в финал, который состоится 6 августа в 14:50 по латвийскому времени. Коциня завершила выступления на Олимпиаде на 21-м месте, а Музе - на 26-м.

Для попадания в финал необходимо было показать результат не менее 63 метров или попасть в число 12 лучших спортсменок.

34-летняя Паламейка метнула копьё на 60,30, 59,85 и 60,94 м, показав свой лучший результат в сезоне. В квалификационной группе "А" она заняла 4-е место, а Коциня, которая показала результат 58,84 и 57,68 м, заняла 10-е место.

"Я показала свой лучший результат в сезоне, чему я рада. Но несмотря на это, хотелось выполнить необходимый норматив", - сказала Паламейка, для которой это уже третьи Олимпийские игры.

Лина Музе выступала в квалификационной группе "В" и заняла в ней 14-е место среди 15 спортсменок. Её результат (54,03, 53,10 и 57,33 м) не позволил пробиться в финал.

Стоит отметить, что во время квалификации лишь двум спортсменкам удалось метнуть копьё на необходимые 63 м. Полька Мария Андрейчик показала результат 65,24 м, а американка Мэгги Мэлоун - 63,07 м.