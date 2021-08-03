Ушел на пробежку и не вернулся: в Киеве пропал белорусский активист

Руководимая Шишовым организация "Белорусский дом в Украине" в Telegram сообщила, что Шишов утром в понедельник ушел на пробежку и не вернулся. При нем был мобильный телефон, однако дозвониться до него невозможно.
Друзья Шишова рассказали, что в последнее время за ним следили.
Полиция и добровольцы обыскали территорию, где он обычно бегает, но никаких следов Шишова не нашли.
После прошедших в прошлом году выборов президента Беларуси, вызвавших массовые протесты, многие белорусы сбежали из страны, чаще всего они направлялись в Украину, Польшу и Литву.