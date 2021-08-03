Вт, 3.08.2021
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Зане Бартниеце, член правления TVNET GRUPA

Ушел на пробежку и не вернулся: в Киеве пропал белорусский активист

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/SERGEY DOLZHENKO

В Киеве пропал белорусский активист Виталий Шишов, руководимая которым негосударственная организация оказывает помощь соотечественникам, сбежавшим от репрессий в Беларуси, пишет AFP.

Руководимая Шишовым организация "Белорусский дом в Украине" в Telegram сообщила, что Шишов утром в понедельник ушел на пробежку и не вернулся. При нем был мобильный телефон, однако дозвониться до него невозможно.

Друзья Шишова рассказали, что в последнее время за ним следили.

Полиция и добровольцы обыскали территорию, где он обычно бегает, но никаких следов Шишова не нашли.

После прошедших в прошлом году выборов президента Беларуси, вызвавших массовые протесты, многие белорусы сбежали из страны, чаще всего они направлялись в Украину, Польшу и Литву.


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