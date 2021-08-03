США достигли выдвинутой Байденом цели по вакцинации

Это произошло во время, когда новая волна Covid-19 привела к такому же уровню госпитализаций, который был зафиксирован прошлым летом.

Изначально администрация Байдена выдвинула сроком, до которого необходимо привить минимум одной дозой вакцины от Covid-19 70% взрослых американцев, День независимости - 4 июля.

Однако падение темпов вакцинации, особенно в политически консервативных южных штатах и на Среднем Западе, а также среди молодежи, людей с низкими доходами и расовых меньшинств, не позволило достичь этой цели.

Несмотря на то, что в США сейчас полностью вакцинированы 60,6% взрослых и 49,7% всех жителей, США отстают от соседа Канады, которая начала кампанию по вакцинации позже, однако к данному моменту полностью вакцинировала 59% жителей.

Новой волне Covid-19 в США способствуют более заразный дельта-штамм, из-за которого число новых случаев Covid-19 выросло примерно до 70 000 в день.

Американские больницы принимают в среднем более 6200 новых пациентов с Covid-19 в день, в свою очередь число новых смертей в день превысило 300.

"Эти случаи сконцентрированы в общинах с наиболее низкими темпами вакцинации", - сказал репортерам в Белом доме координатор группы Covid-19 Джефф Зиенц. "Каждый третий из всех случаев в США на прошлой неделе был зарегистрирован во Флориде и Техасе", - добавил он.