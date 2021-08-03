До бронзы две победы. Григорьева продолжает борьбу на Олимпиаде

В 1/8 финала Григорьева проиграла киргизской спортсменке Айсулуу Тыныбековой со счетом 0:8, потеряв шансы на выход в финал.

После поединка с Григорьевой Тыныбекова одержала досрочную победу над румынкой Кристой Инце (6:0) и вышла в полуфинал, где со счётом 10:0 победила украинку Ирину Коляденко.

Несмотря на поражение, даугавпилчанка не потеряла шансы на бронзовую медаль. В связи с тем, что киргизская спортсменка дошла до финала, Григорьева сможет выступить в утешительном турнире, где у неё всё ещё будет шанс побороться за третье место.

Сначала Григорьева сразится с румынкой Инце, а победительница этого противостояния выйдет на Коляденко. Поединок с украинкой и решит судьбу бронзовой медали.

31-летней Григорьевой очень не повезло со жребием - Тыныбекова является действующей чемпионкой мира и главным претендентом на золото Олимпийских игр в Токио.

Для Григорьевой это уже третья Олимпиада подряд - в 2012 году в Лондоне она стала девятой, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро заняла восьмое место.