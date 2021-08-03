До бронзы две победы. Григорьева продолжает борьбу на Олимпиаде
Латвийская спортсменка Анастасия Григорьева с поражения стартовала в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпийских играх в Токио.
Латвийская спортсменка Анастасия Григорьева с поражения стартовала в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпийских играх в Токио.
В 1/8 финала Григорьева проиграла киргизской спортсменке Айсулуу Тыныбековой со счетом 0:8, потеряв шансы на выход в финал.
После поединка с Григорьевой Тыныбекова одержала досрочную победу над румынкой Кристой Инце (6:0) и вышла в полуфинал, где со счётом 10:0 победила украинку Ирину Коляденко.
Несмотря на поражение, даугавпилчанка не потеряла шансы на бронзовую медаль. В связи с тем, что киргизская спортсменка дошла до финала, Григорьева сможет выступить в утешительном турнире, где у неё всё ещё будет шанс побороться за третье место.
Сначала Григорьева сразится с румынкой Инце, а победительница этого противостояния выйдет на Коляденко. Поединок с украинкой и решит судьбу бронзовой медали.
31-летней Григорьевой очень не повезло со жребием - Тыныбекова является действующей чемпионкой мира и главным претендентом на золото Олимпийских игр в Токио.
Для Григорьевой это уже третья Олимпиада подряд - в 2012 году в Лондоне она стала девятой, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро заняла восьмое место.
Анастасия Григорьева - четырёхкратная чемпионка Европы, победительница Европейских Игр 2019 года, а также обладательница двух бронзовых медалей чемпионатов мира.