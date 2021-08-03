США опровергли слова посла РФ об ограничениях для российских дипломатов

Антонов в интервью журналу The National Interest заявил, что Вашингтон в конце 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетнее ограничение на работу для сотрудников российской дипмиссии. По словам посла РФ, Москва получила список 24 дипломатов, которым предписано покинуть США до 3 сентября.

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние месяцы обострились. Посол РФ в Вашингтоне Антонов покинул Соединенные Штаты 21 марта, отправившись в Москву для консультаций, и вернулся в Вашингтон лишь в конце июня. В середине апреля президент США Джозеф Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой, а также запретила въезд в страну ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

Саммит Байдена и Путина

В Женеве 16 июня состоялась первая встреча Байдена в качестве главы Белого дома и президента России Владимира Путина. Они договорились о возвращении послов к месту службы и начале консультаций по стратегическим вопросам. Саммит не привел к резкому повороту в российско-американских отношениях.