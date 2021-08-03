Выявлено 112 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель вырос до 42,2

Впервые с 22 июня количество выявленных за день случаев Covid-19 превысило 100, а двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения впервые с 5 июля превысил 40 случаев.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 39,1 до 42,2 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 8640 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,3%.
В Латвии коронавирус лабораторно был подтвержден у 139 037 человек, а 2556 человек, заразившихся Covid-19, умерли.
Расчеты агентства LETA показывают, что за последние 14 дней в Латвии выявлено 799 случаев заражения Covid-19.
Вчера в латвийские больницы были госпитализированы восемь пациентов с Covid-19, а восемь пациентов были выписаны, таким образом общее количество госпитализированных пациентов сократилось с 47 до 46, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.
В настоящее время лечение в больницах проходят 37 пациентов с Covid-19, у которых течение заболевания характеризуется средней тяжестью, а состояние девяти пациентов - тяжелое. Таким образом 19,6% стационарных больных в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.
На сегодняшний день из больниц выписано в общей сложности 14 385 пациентов, которым ставился диагноз Covid-19.