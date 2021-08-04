Ср, 4.08.2021
Неприятно начинать день с письма от государства Яна Брук, латвийский инфлюенсер
Яна Брук, латвийский инфлюенсер

Болотник узнал пол будущего ребёнка, а Зинченко впервые стал отцом. Как прошла неделя звёзд спорта?

Давайте посмотрим, как прошла неделя у известных спортсменов и чем они радовали своих подписчиков в Instagram.

Россиянка Елизавета Посадских стала девятой в финале соревнований по BMX-фристайлу на Олимпиаде. Несмотря на это, Елизавета была одной из самых заметных участниц Игр

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко готова к выступлению на Олимпиаде

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Футболисты Лионель Месси и Луис Суарес наслаждались коктейлями

А фигуристка Евгения Медведева йогуртом

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Экс-вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев сходил в странную баню

Латвийский боксёр Ричард Болотник скоро станет папой. Поздравляем!


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