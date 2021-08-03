Представитель МакSим рассказала об улучшениях в состоянии певицы

При этом она указала, что, хоть Марина пока и остается в стабильно тяжелом состоянии, некоторые улучшения есть.

Ранее менеджер певицы Маргарита Соколова пояснила, что врачи регулируют медикаментозный сон МакSим , периодически возвращая ее в сознание. О полном выводе певицы из комы говорить пока рано.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.