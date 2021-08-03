Вт, 3.08.2021
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Инесе Либиня-Эгнере, заместитель председателя парламента

Представитель МакSим рассказала об улучшениях в состоянии певицы

Певица МакSим (наст. имя - Марина Максимова), уже около полутора месяцев находящаяся в медикаментозном сне, пребывает в стабильно тяжелом состоянии, но есть улучшения. Об этом сообщила ТАСС пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

"Значительных изменений нет", - заметила Богушевская. 

При этом она указала, что, хоть Марина пока и остается в стабильно тяжелом состоянии, некоторые улучшения есть.

Ранее менеджер певицы Маргарита Соколова пояснила, что врачи регулируют медикаментозный сон МакSим, периодически возвращая ее в сознание. О полном выводе певицы из комы говорить пока рано.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Певица МакSим растит двух дочерей - 12-летнюю Александру и 6-летнюю Марию. Сейчас девочки находятся под присмотром родных.


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