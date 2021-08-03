Видео ⟩ Известный российский блогер привязал свою девушку к крыше "Бентли" и прокатился по Москве

Этот ролик 1 августа в своем Instagram опубликовал блогер Сергей Косенко: у него пять миллионов подписчиков. На видео молодая женщина привязана к крыше "Бентли" веревкой и скотчем. Одна ее рука прикована наручниками к руке водителя. Автомобиль проезжает рядом с "Москва-Сити".
Сергей Косенко рассказал о подготовке к видео в сторис и отметил, что это было задание: "Второе задание. Привязать Илону к крыше "Бентли" и поехать по Москве". Кто ему дал такое задание, не уточняется, при этом на странице блогера можно найти несколько сообщений о том, что он участвует в каком-то "баттле".
На крыше автомобиля ехала девушка Косенко, блогер Илона Дрожь (480 тысяч подписчиков в Instagram).
Позже Сергей Косенко дал шуточный комментарий телеканалу "Москва 24", где сказал, что якобы не знал, что его видео кто-то увидит, и "извинился" за ролик вместе со своей девушкой Илоной, пишет Esquire.ru.
"Бентли", как уточнил автор публикации, принадлежит другому человеку. По некоторым данным, на машине висит 68 неоплаченных штрафов на сумму 78 500 рублей (около 910 евро).