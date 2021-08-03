Видео ⟩ Известный российский блогер привязал свою девушку к крыше "Бентли" и прокатился по Москве

Этот ролик 1 августа в своем Instagram опубликовал блогер Сергей Косенко: у него пять миллионов подписчиков. На видео молодая женщина привязана к крыше "Бентли" веревкой и скотчем. Одна ее рука прикована наручниками к руке водителя. Автомобиль проезжает рядом с "Москва-Сити".

Сергей Косенко рассказал о подготовке к видео в сторис и отметил, что это было задание: "Второе задание. Привязать Илону к крыше "Бентли" и поехать по Москве". Кто ему дал такое задание, не уточняется, при этом на странице блогера можно найти несколько сообщений о том, что он участвует в каком-то "баттле".

На крыше автомобиля ехала девушка Косенко, блогер Илона Дрожь (480 тысяч подписчиков в Instagram).

Позже Сергей Косенко дал шуточный комментарий телеканалу "Москва 24", где сказал, что якобы не знал, что его видео кто-то увидит, и "извинился" за ролик вместе со своей девушкой Илоной, пишет Esquire.ru.