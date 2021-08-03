Вт, 3.08.2021
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Зане Бартниеце, член правления TVNET GRUPA

Видео ⟩ Житель Краснодара превратил старые "Жигули" в огнемет на колесах

ФОТО: Instagram

Игры с огнем могут привести к нежелательным последствиям, однако это не удержало изобретателя из Краснодара от желания переделать повидавший жизнь ВАЗ-2106 в огнемет, которому без проблем можно было бы найти роль в каком-нибудь апокалиптическом фильме, например, в "Безумном Максе".

Краснодарский изобретатель Ваган Микаелян в соцсетях размесил видео, на котором демонстрирует впечатляющее изобретение - ВАЗ-2106, который выглядит как обычные "Жигули", но на самом деле это настоящий мобильный огнемет.

Появляется логичный вопрос, для каких целей создано такое транспортное средство. Оказалось, мужчина планируют использовать своего "Дракона" в автомобильных боях, сжигая проигравшие машины.

В превращенном в "Дракона" ВАЗ-2106 изобретатель разместил в багажнике четыре канистры с бензином, к которым прикрепил шланги. Через них топливо подается в отверстия для передних фар. Как видно на видео, огнемет работает прекрасно, остается лишь открытым вопрос, насколько разумно такое изобретение и может ли оно сжигать объекты на ходу. Голос разума подсказывает, что от этого все-таки стоит воздержаться.


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