Пройдите тест! ⟩ Первые признаки, указывающие на насилие в семье
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Семейная жизнь невозможна без мелких разногласий и будничных споров. Как узнать, что это не мелочи и за ними скрываются сигналы о присутствии насилия? Пройдите тест, который может указать на первые признаки насилия в семье.
У большинства партнерств обычно бывают более легкие и более тяжелые периоды, когда возникают споры, разногласия или конфликты. Но насилие в отношениях отличается от того, что называется повседневным недоразумением. Согласно данным кризисного центра Skalbes, домашнее насилие - это модель злонамеренного действия - поведения, которое нынешний или бывший партнер, супруг или возлюбленный использует для контроля над поведением второго человека.
В обществе бытует мнение, что безопасность человека подвергается наибольшему риску на улице, но женщины чаще страдают от насилия, в том числе изнасилований, или даже угрозе убийства в собственном доме. Преступниками часто становятся мужья, партнеры, члены семьи, друзья и знакомые жертвы, а не случайные незнакомцы.
Практически каждый из нас слышал от своих знакомых или подруг: "Если он хоть раз меня ударит, я уйду". Однако нередко, попав в насильственную ситуацию, это сделать не так просто.
Многие до сих пор считают, что насилие между партнерами - их личное дело, в которое обществу вмешиваться не следует. Думая таким образом, мы игнорируем тот факт, что насилие - это преступление. Кроме того, насилие в семье не связано с уровнем образованности человека, его материальным положением, религиозными взглядами, возрастом или национальностью.
Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.
ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?
Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:
Центр Marta
Ул. Матиса, 49-3, Рига
Тел.: 67378539
Э-почта: centrs@marta.lv
Лиепайский филиал центра Marta
Просп. Курмаяс, 11, Лиепая
Тел.: 29195442
Э-почта: centrs@martaliepaja.lv
Семейный кризисный центр Mīlgrāvis
Ул. Эзера, 21, Рига
Тел.: 67012515, 67398383
Э-почта: gimenes@krize.lv
Кризисный консультационный центр Skalbes
Ул. Кунгу, 34, Рига
Тел.: 24551700, 27722292
Э-почта: skalbes@skalbes.lv
Кризисный центр для семей с детьми Paspārne
Ул. Талсу, 39, Вентспилс
Тел.: 63661515, 22012434
Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv
Фонд Centrs Valdardze
Ул. Райня, 9f, Валмиера
Тел.: 64220686
Э-почта: valdardze@inbox.lv
Статья написана в рамках общественной инициативы IKEA "Откройте глаза на насилие".