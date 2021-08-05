Семейная жизнь невозможна без мелких разногласий и будничных споров. Как узнать, что это не мелочи и за ними скрываются сигналы о присутствии насилия? Пройдите тест, который может указать на первые признаки насилия в семье.

У большинства партнерств обычно бывают более легкие и более тяжелые периоды, когда возникают споры, разногласия или конфликты. Но насилие в отношениях отличается от того, что называется повседневным недоразумением. Согласно данным кризисного центра Skalbes, домашнее насилие - это модель злонамеренного действия - поведения, которое нынешний или бывший партнер, супруг или возлюбленный использует для контроля над поведением второго человека.

Насилие обычно начинается с угроз, оскорблений, хлопаний дверьми или бросания посуды - до тех пор, пока не перерастает в толкания, избиения и другие насильственные действия.

В обществе бытует мнение, что безопасность человека подвергается наибольшему риску на улице, но женщины чаще страдают от насилия, в том числе изнасилований, или даже угрозе убийства в собственном доме. Преступниками часто становятся мужья, партнеры, члены семьи, друзья и знакомые жертвы, а не случайные незнакомцы.

Практически каждый из нас слышал от своих знакомых или подруг: "Если он хоть раз меня ударит, я уйду". Однако нередко, попав в насильственную ситуацию, это сделать не так просто.

Многие до сих пор считают, что насилие между партнерами - их личное дело, в которое обществу вмешиваться не следует. Думая таким образом, мы игнорируем тот факт, что насилие - это преступление. Кроме того, насилие в семье не связано с уровнем образованности человека, его материальным положением, религиозными взглядами, возрастом или национальностью.

Предлагаем пройти тест, который облегчит выявление различных типов насилия, и призываем быть бдительными и не пропустить признаки насилия по отношению к себе.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

Помощь можно искать в социальной службе самоуправления или в кризисном центре:

Центр Marta Ул. Матиса, 49-3, Рига Тел.: 67378539 Э-почта: centrs@marta.lv Лиепайский филиал центра Marta Просп. Курмаяс, 11, Лиепая Тел.: 29195442 Э-почта: centrs@martaliepaja.lv Семейный кризисный центр Mīlgrāvis Ул. Эзера, 21, Рига Тел.: 67012515, 67398383 Э-почта: gimenes@krize.lv Кризисный консультационный центр Skalbes Ул. Кунгу, 34, Рига Тел.: 24551700, 27722292 Э-почта: skalbes@skalbes.lv Кризисный центр для семей с детьми Paspārne Ул. Талсу, 39, Вентспилс Тел.: 63661515, 22012434 Э-почта: pasparne_kc@inbox.lv Фонд Centrs Valdardze Ул. Райня, 9f, Валмиера Тел.: 64220686 Э-почта: valdardze@inbox.lv