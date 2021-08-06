Лиза Посадских - одна из самых ярких девушек Олимпиады. Учила трюки по интернету и каталась под русскую музыку

Пусть вас не смущает последнее место Посадских. Соревнования по BMX-фристайлу впервые в истории попали в программу Олимпийских игр именно в Токио, а Елизавета на этих соревнованиях сумела дойти до финала.

Показать достойный результат в финале уроженке Тюмени помешало ещё и падение. Лиза заняла девятое место с 63,00 баллами. Для сравнения, оценка чемпионки Игр британки Шарлотты Уортингтон - 97,50.

В финале соревнований Елизавета выступала под российскую группу "ЛАУД", которая у неё ассоциируется с недавними каникулами в Санкт-Петербурге. "Мне кажется, круто, когда в олимпийском финале играет российская музыка", - считает Посадских.

Что же такое BMX-фристайл? Это что-то вроде фигурного катания, но на велосипедах. Под музыку исполняется программа, во время которой райдеры показывают различные трюки, при чём частенько это чистая импровизация.

"Когда я начинала, BMX-фристайл был на уровне дворового катания и трюков перед друзьями, но когда он стал олимпийским, то у нас появилась государственная поддержка, стали строиться площадки и в целом отношение стало гораздо серьёзнее", - приводит слова 27-летней Посадских "Спорт-Экспресс".

Интересно, что всему, что умеет Елизавета, она научилась сама при помощи видеоуроков на YouTube и в Instagram. Смотрела, запоминала и повторяла. Тренера как такового у Лизы не было, если не считать тренера по общей физической подготовке.

Ещё пять лет назад BMX для Лизы был всего лишь хобби, а основным занятием была работа в тату-салоне. У самой девушки тоже достаточно много татуировок, но она к этому относится как к искусству, а не бессмысленным стикерам на теле.